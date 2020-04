von Monika Olheidee

Was war passiert?

Der Vorfall spielte sich am Dienstag, 7. April, kurz nach 13 Uhr in Zofingen im Kanton Aargau ab. Aus einer Arztpraxis an der wurde von der Kantonspolizei dem Polizeinotruf gemeldet, dass eine Person mit einer Schussverletzung in der Praxis sei.

Die Situation vor Ort

Die Ambulanz sowie mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei rückten aus. Vor Ort konnte der 53-jährige Inhaber der Arztpraxis mit einer Schussverletzung betroffen werden. Dieser wurde durch die Ambulanz ins Spital gebracht. Ein 87-Jähriger konnte durch die erst-ausrückende Patrouille vorerst festgenommen werden.

Schuss hatte sich wohl gelöst

Wie sich zeigte, dürfte sich im Zuge einer Arztkonsultation ein Schuss aus einer Pistole gelöst haben. Die Kantonspolizei stellte die Waffe sicher.

Wie geht es weiter?

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat gleichzeitig eine Strafuntersuchung eröffnet. Nach der Erstbefragung aller Beteiligten sei laut Polizeiangaben davon auszugehen, dass es sich bei der Schussabgabe um einen Unfall gehandelt hat. Der 87-Jährige sei folglich wieder aus der Haft entlassen worden.