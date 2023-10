Ungläubige Blicke und erschreckte Gesichter: Mehrere Einschusslöcher in einer Regionalbahn auf der Hochrheinstrecke sorgten am Mittwochabend für Unsicherheiten.

Was war passiert?

Im vorderen Zugteil der Regionalbahn in Richtung Basel, Abfahrt um 19.16 Uhr in Waldshut, sind in der rechten vorderen Scheibe drei kirschkerngroße Löcher zu sehen. Ein Bahn-Mitarbeiter betritt den Zug und tauscht sich kurz mit dem Lokführer aus.

Es sind viele Gerüchte im Umlauf. So soll es bereits auf einen vorhergehenden Zug Schüsse gegeben haben. Zuvor sind die Verbindungen von Waldshut nach Basel um 18.15 und 18.34 Uhr ausgefallen.

Welche Informationen sind gesichert?

Die Deutsche Bahn bestätigt den Vorfall auf Anfrage des SÜDKURIER und verweist für Auskünfte auf die Bundespolizei. Auch diese hat den Vorfall mittlerweile bestätigt. Über die Hintergründe gibt es allerdings zum derzeitigen Stand noch keine Informationen.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Im Februar 2023 hat ein Mann im Bahnhof in Bad Säckingen mit der Faust die Seitenscheibe des Triebwagens eines Interregioexpresses (IRE) demoliert.