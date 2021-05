Jestetten vor 1 Stunde

Schreck in Abendstunde: 100.000 Euro Schaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Die Feuerwehr und weitere Hilfskräfte wurden am Montag kurz nach 18 Uhr zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Jestetten gerufen. Dort hatten die Flammen eines Balkonbrands auf die Fassade und den Firstbereich übergegriffen. Verletzt wurde niemand, den Brandschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.