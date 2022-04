von Susann Duygu-D'Souza

Herr Fischer, an wie vielen Haustüren haben Sie heute schon geklingelt?

Es dürften so zehn bis zwölf gewesen sein.

Und lassen Sie die Bewohner einfach so in ihre eigenen vier Wände?

In der Regel kündigen wir uns vorher mit einem Schreiben ja an, also wissen sie grundsätzlich Bescheid, dass wir kommen. Nachdem die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, ist es sogar einfacher für uns geworden, weil viele Leute im Homeoffice arbeiten und deshalb auch mehr zu Hause sind.

Zur Person Sebastian Fischer lebt zusammen mit seiner Frau und drei Kindern in Murg. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Schornsteinfeger. Derzeit ist der 27-Jährige dabei, seine Meisterprüfung abzuschließen. Zu seinen Hobbys zählt er Schwimmen, Fahrrad fahren sowie auch diverse, handwerkliche Arbeiten rund um Haus und Garten.

Apropos Corona, wie hat die Pandemie sonst noch ihre Arbeit beeinflusst?

Wenn wir in die Wohnungen gehen, tragen wir natürlich in der Regel eine Maske. Aber wenn wir auf den Dächern sind, dann nicht. Manche Kunden hatten natürlich Angst vor einer Infizierung, weshalb wir dann auch immer einen Abstand eingehalten haben.

Muss man als Schornsteinfeger schwindelfrei sein?

Das empfiehlt sich schon (lacht), denn wir müssen ja oft aufs Dach, um die Schornsteine mit dem Kehrbesen zu reinigen. Das ist übrigens für mich auch mit die schönste Aufgabe, weil man dort gerade in unserer Gegend einen fantastischen Ausblick hat. Ich denke da zum Beispiel an den Haspel in Waldshut, von wo man bei schönem Wetter einen tollen Blick auf die Schweizer Alpen hat.

Längst gehört das Reinigen des Schornsteins nicht mehr allein zu Ihren Aufgaben, denn die Digitalisierung macht auch vor Ihrem Beruf keinen Halt. Was gehört zu Ihren Aufgaben und wie hat sich die Arbeit verändert?

Natürlich gehören Arbeiten wie das Kehren und Überprüfen von Abgasleitungen und Rauchrohren sowie Verbrennungsluftöffnungen dazu. Auch die Abgaswegeüberprüfung von Abgasleitungen, Reinigung und Überprüfung von Kaminöfen, Heizungs- oder Lüftungsanlagen ist ein Bestandteil unserer Arbeit sowie die Messung der Abgaswerte laut Bundesimmissionsschutzgesetz. Inzwischen geht es aber auch immer mehr um die Betriebs- und Brandsicherheit von Heizanlagen und natürlich um den Umweltschutz.

Wie könnte es sich Ihre Arbeit in Zukunft noch ändern?

Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann einmal mit Drohnen arbeiten, um gerade auf dem Dach Mängel, wie Vogelnester oder auch baufällige Schornsteine, besser feststellen zu können.

Ist Ihnen schon einmal etwas besonders Schönes oder auch Merkwürdiges passiert?

Es gab einmal eine ältere Damen, bei der wir uns auf 9 Uhr angemeldet hatten. Wir waren dann eine Stunde bei ihr beschäftigt mit der Rußentfernung im Schornstein und der Küchenherd-Reinigung. Während dessen hat die nette Dame für und dann Z‘nüni gerichtet, und wir haben nach der getanen Arbeit erst einmal richtig gefrühstückt. Das hat mir immer sehr gefallen und mir auch gezeigt, dass unsere Arbeit auch geschätzt wird.

Wollten Sie schon immer diesen Beruf ausüben?

Nach der Schule wollte ich eigentlich Kfz-Mechaniker werden, habe dann aber ein Praktikum als Kaminkehrer gemacht und gesehen, dass mir das mehr Spaß macht. Mein Beruf ist abwechslungsreich, man ist oft an der frischen Luft und trifft viele unterschiedliche Menschen, hat sehr viel Kundenkontakt, berät so gut wie in jedem Haus die Kunden über Verbesserungen an ihren Heizungsanlagen.

Seit Jahrhunderten gilt der Mann in Schwarz ja auch als Glücksbringer. Wollen Sie die Menschen heute noch anfassen, um etwas Ruß abzubekommen, damit sie Glück haben?

Das kommt schon noch vor, gerade wenn ich am Einkaufen bin.

Stört Sie das?

Wenn Sie mich nicht alle umarmen, ist das völlig ok für mich (lacht). Das gehört eben bei uns dazu.

Wie bekommen Sie sich eigentlich nach getaner Arbeit wieder sauber?

Ach, ich muss mich abends schon ziemlich schrubben und auch mindestens vier bis fünf Mal die Hände waschen. Aber sauber bekomm ich mich immer.