Es ist schier nicht zu glauben, dass Menschen nicht stutzig werden, wenn am ersten Weihnachtsfeiertag ein angeblicher Heizungsableser kommt. Als solcher hat sich am Sonntag, 25. Dezember, ein bisher Unbekannter ausgegeben. Er hat laut Polizeimitteilung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Wichernweg in Bad Krozingen tatsächlich Beute gemacht.

Er klingelt an mehreren Wohnungen

Laut Schilderung der Polizei klingelte ein Mann an mehreren Wohnungen in der Einrichtung. In mindestens zwei Fällen sollen ihn die Bewohner reingelassen haben. Kurz unbeobachtet, soll er im einen Fall Geld, im anderen Fall Schmuck geklaut haben.

So soll der Betrüger aussehen

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25- bis 30-jährig, etwa 1,60 Meter, dunkel gekleidet.

Er fällt schon zwei Tage vorher auf

Weil der Mann laut der bisherigen Ermittlungen zwei Tage zuvor am 23. Dezember auch in einem Nachbarhaus aufgefallen war, hofft die Polizei auf Hinweise. Es sei wahrscheinlich, dass der Täter an weiteren Wohnungen geklingelt habe und ihm ebenfalls Zutritt gewährt worden sei.

Hier können sich Zeugen und Geschädigte melden

Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim (07631/1788-0) zu melden.

