von Tina Prause

In Küssaberg sind seit einigen Tagen wieder kostenlose Corona-Schnelltests möglich.

Zwei Standorte für Schnelltests

Auf dem Areal des ehemaligen Lidl im Ortskern von Kadelburg wurde ein Corona-Schnelltestzentrum aufgebaut – ausreichend Parkplätze sind vorhanden. Der private Betreiber ermöglicht von Montag bis Samstag jeweils von 9.30 bis 19.30 Uhr die Testungen, an Sonntagen wird von 14 bis 19 Uhr getestet.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig, getestet werden Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren. Wer sich vorab im Internet (https://cr-teststelle.corona-server.de) registriert, kann das Testergebnis in digitaler Form erhalten.

Weiter wird, wie im Frühjahr, in Zusammenarbeit mit dem DRK Ortsverein Küssaberg eine kommunale Teststelle in den Räumen des Feuerwehrgerätehauses in Rheinheim angeboten. Die Gratis-Testungen finden nach vorheriger Terminvereinbarung (www.kuessaberg.info) jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr statt, auch an den Feiertagen 25. Dezember, sowie 1. Januar 2022. Beide Küssaberger Testzentren bieten ausschließlich Schnelltests an.

PCR-Tests bei Hausärzten

Kostenpflichtige Schnell- und PCR-Testungen führen die Küssaberger Hausarztpraxen Doktor Matcau in Kadelburg (07741/663 00), Doktor Eschbach in Rheinheim (07741/96 66 77) und Doktor Hamdani in Rheinheim (07741/47 22) nach vorheriger Terminvereinbarung durch.