Zum Start des lokalen Direktlieferservice vom Händler zum Kunde in Bad Säckingen freut sich Bürgermeister Alexander Guhl über das neue Angebot. Mit dem neuen Service, den der Handels- und Gewerbeverein Pro Bad Säckingen, die Stadt und die SÜDKURIER-CityLogistik gemeinsam eingeführt haben, werden die im örtlichen Einzelhandel bestellten Waren schnell und ohne Umwege dem Kunden zugestellt. Diese Aktion, die am Montag, 1. Februar startet, sei ein weiterer Baustein, die Attraktivität des regionalen Einkaufs für den Kunden auszubauen, so Guhl in seiner Pressemitteilung. Gerade in dieser für den Einzelhandel so besonders schweren Zeit müssten solche neuen Konzepte erstellt und umgesetzt werden, so Guhl: „Sie zeigten dem Kunden auf, dass es auch für ihn von Vorteil ist, wenn er lokal kauft.“

Mit Sorge verfolgt Bürgermeister Guhl, dass die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Einzelhändlern und Gastronomen in der Corona-Krise zunehmen. Natürlich bestehe auch im Rathaus die Sorge, dass nach Aufhebung der gegenwärtigen Lockdown-Maßnahmen der eine und andere Betrieb nicht mehr weiterarbeiten könne und dies auch dazu führen könne, dass das Handelsangebot in der Stadt insgesamt, aber auch in der Innenstadt zurückgeht. Deshalb sei der lokale Einkauf gerade in der jetzigen Situation so wichtig.

Das neue Angebot, dass die in der Stadt gekaufte Ware unkompliziert auf schnellem Wege (Guhl: „Schneller als online gekaufte Ware“) dem Käufer zugestellt wird, zeige eindrucksvoll, dass der örtliche Handel sich nicht vor der großen Onlinekonkurrenz verstecken müsse. Für den Bad Säckinger Handel und seine Kunden sei es in der aktuellen Pandemie-Situation ein großer Vorteil, so Guhl, dass die bestellte Ware ab dem heutigen Montag auf direktem Wege noch am gleichen oder spätestens am nächsten Tag zugestellt werde.

Und der zweite Vorteil: Die Zustellung der bestellten Ware im Stadtgebiet Bad Säckingens erfolge außerdem mittels Fahrradkurier der SÜDKURIER-CityLogistik, betont Guhl, das sei darüber hinaus ein Gewinn für die Umwelt. Guhl: „Dies ist ein weiterer Mosaikstein in der Bemühung, die Stadt noch umweltfreundlicher zu machen. Die Stadt habe in den letzten Jahren einiges im Bereich Umwelt und Klimaschutz erreicht, so Bürgermeister Guhl, es gebe aber auch in diesem Bereich noch viel zu tun.

Wer beim Bad Säckinger Handel morgens bestellt, bekommt mit der SÜDKURIER-CityLogistik die Waren schon am Nachmittag geliefert. | Bild: Peter Koch

Guhl appelliert an Kunden und Handel, das neue Angebot zu nutzen, wo immer es möglich ist: „Jeder Einkauf, der in der Stadt getätigt wird, kommt in einer Form der Stadt und der Region zugute.“ Der Kauf bei großen Onlinehändlern hingegen ziehe Wertschöpfung aus der Region ab und verursache im Vergleich zum lokalen Einkauf hohe CO2-Ausstöße.

Die Stadtverwaltung hofft, dass das jetzt startende Angebot gut angenommen wird und dass das Angebot bei entsprechender Nutzung dann auch über den Monat Februar hinaus verlängert werden kann.

