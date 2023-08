Todtmoos möchte sein Image als Zentrum des europäischen Schlittenhundesports weiter aufwerten und ausbauen. Um den Husky-Standort im Kur- und Ferienort zu stärken, findet erstmals in der 48-jährigen Geschichte des Schlittenhundesports in Todtmoos am 28. und 29. Oktober ein Schlittenhundewagenrennen statt, der 1. Waldhaus Wehra Trail. Die Besonderheit: Die Rennstrecke befindet sich nahe am Ortszentrum und führt in Form eines Rundkurses durch den Alten und Neuen Kurpark.

Das neue Rennen soll kein Ersatz für den klassischen Wettbewerb auf Kufen sein

In einem Pressegespräch erläuterten Bürgermeister Marcel Schneider, Volker Albiez vom Innenmarketing und Andre Bobek vom Schlittenhundesportverein Baden Württemberg (SSBW), wie die Idee zum Wagenrennen entstand, und auf was sich die Besucher freuen dürfen. Schneider betonte, dass das Wagenrennen im Oktober kein Ersatz für das internationale Schlittenhunderennen Ende Januar ist. Dieses soll bei ausreichender Schneelage ebenfalls stattfinden. „Unser Ziel war es, den Schlittenhundesport in Todtmoos zukunftsfest zu machen, denn wir dürfen die Augen vor dem Klimawandel nicht verschließen“, so der Bürgermeister.

Auf solchen Wagen sollen die Rennen in Todtmoos gefahren werden. Bis zu sechs Hunde können vorgespannt werden. Unser Bild entstand 2007 bei einem Training für Schlittenhunde in Kreenheinstetten bei Meßkirch. | Bild: Xaver Knittel

Die Idee für das neue Format entstand beim letzten Husky-Camp im Todtmooser Ortsteil Schwarzenbach, das als Alternative zum wegen Schneemangels abgesagten Schlittenhunderennen angeboten worden war und großen Anklang gefunden hatte. Die Verantwortlichen des SSBW und der Gemeinde bildeten ein Gremium, um „zügig Alternativen zu entwickeln“, wie es Schneider ausdrückte. Der Bürgermeister weiter: „Es war uns wichtig, die Huskystimmung nicht vom Winter abhängig zu machen und ein Grundbedürfnis der Gäste zu decken.“

Der Schlittenhundeverband spricht von bereits über 60 Anmeldungen

Andre Bobek vom SSBW erklärte den Ablauf eines solchen Wagenrennens: „Das ist ein Rennen wie am Schlitten. Die Strecke in den beiden Parks ist sehr anspruchsvoll.“ Den Schlittenhundeführern mache es bestimmt Spaß, zum Saisonstart in Todtmoos ein solches Rennen zu fahren, ist sich Bobek sicher. Bis dato habe er schon über 60 Anmeldungen von Teilnehmern aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich.

Freuen sich schon auf den 1. Waldhaus Wehra Trail Ende Oktober in Todtmoos (von links): Andre Bobek vom Schlittenhundesportverein Baden Württemberg, Bürgermeister Marcel Schneider und Volker Albiez vom Innenmarketing der Gemeinde. | Bild: Andreas Böhm

Gefahren wird in verschiedenen Klassen. Der sogenannte Canicross ist ein Geländelauf, bei dem Hund und Läufer mit einer Leine verbunden sind. Gefahren wird außerdem mit dem Fahrrad, dem Scooter und dem Wagen, vor den bis zu sechs Hunde gespannt werden. Am Samstag gibt es zusätzlich einen Staffellauf.

Hundebesitzer haben die Möglichkeit, in die Sportart reinzuschnuppern

Eine Besonderheit richtet sich speziell an Hundebesitzer. Es besteht die Möglichkeit, zu festgelegten Zeiten mit dem eigenen Hund in diese Sportart reinzuschnuppern. Im Anschluss an das Wagenrennen treffen sich die Mitglieder des SSBW zum Herbsttrainingslager in Schwarzenbach. Auch hier seien Besucher willkommen, so Bobek. Zwischen den Jahren findet das Wintertrainingscamp statt, das als dritte Säule des Schlittenhundesports in Todtmoos für die Öffentlichkeit weiter ausgebaut werden soll.

Schlittenhundesport ist auch ohne Schnee möglich Canicross, Bikejöring, Dogscooter und Wagenrennen gehören zu den Zughundesportarten, die ohne Schnee durchgeführt werden. Die Ausübung dieses Sports erfordert gut trainierte Hundeführer und Hunde. Mit Rücksicht auf das Tierwohl wird bei höheren Temperaturen nicht trainiert und gefahren.

Volker Albiez vom Innenmarketing der Gemeinde erachtete es als wichtig, die Veranstaltung im Oktober nahe an den Ort heranzubringen. „Der ganze Ort mit Handel und Gastronomie soll davon profitieren“, so Albiez, der das Tanzlokal Schwarzwaldspitze betreibt. Um der Veranstaltung einen weiteren Eventcharakter zu verleihen, findet im Tanzlokal ein großer Country- und Musher-Abend mit der Countryband Andy Martin aus der Schweiz statt. Hauptsponsor der gesamten Veranstaltung ist die Brauerei Waldhaus.