von Jannic Hofmuth

Selbst das schönste Fest muss einmal zu Ende gehen. So auch die Waldshuter Chilbi, die am Mittwochabend mit der Schlagernacht ihr Ende fand. Es war die erste Chilbi, die seit 2019 wieder in gewohntem Umfang stattfinden konnte. Veranstalter, Festwirt und Schausteller ziehen zufrieden Bilanz.

Tobias Bartelmess, Leiter des Organisationskomitees

Tobias Bartelmess kann fast ausschließlich positive Worte über die diesjährige Chilbi finden. „Subjektiv gesprochen waren dieses Jahr bestimmt mehr Leute da, als 2019. Aber das ist natürlich schon zwei Jahre her, da fällt es schwer das genau zu sagen“, schätzt er die Entwicklung der Besucherzahl ein. Vor allem am Sonntag seien die Besucher in großen Scharen gekommen.

Leiter des Chilbi-Organisationskomitees Tobias Bartelmess (Aufnahme vom 22.08.2022) Bild: Juliane Schlichter | Bild: Schlichter, Juliane

„Am diesjährige Chilbi-Sonntag war der Chilbiplatz wirklich rappelvoll, da war ein richtiger Ansturm“, erinnert er sich. Doch nicht nur die Anzahl der Chilbi-Besucher sei erfreulich gewesen. Nicht nur die Anzahl der Chilbi-Besucher sei erfreulich gewesen, sondern auch der harmonische Ablauf des Festes. „Es gab keine Auseinandersetzungen und die Stimmung war durchweg toll“, hält der Leiter des Organisationskomitees fest.

Das sagt die Polizei Laut Angaben der Polizei sei die Chilbi 2022 „absolut unauffällig“ verlaufen. „Kleinere Vorfälle gab es zwar aber diese konnten alle vom Ordnungsamt geregelt werden. Polizeieinsätze waren überhaupt keine notwendig“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg mit.

Einzig das Wetter schlägt laut Bartelmess eine kleine Delle in das ansonsten perfekte Bild der 554. Chilbi. „Besonders am Dienstag und Mittwoch waren die Temperaturen leider schon relativ hoch. Chilbi-Rummel als Kontrast zum Freibadbesuch ist dann meistens doch eher suboptimal. Aber das Wetter kann man ja bekanntlich nicht ändern“, kommentiert Tobias Bartelmess.

John Kurze, Festwirt

Genau umgekehrt bewertet Festwirt John Kurze die Wetterlage: „Das Wetter war natürlich grandios dieses Jahr, genauso wie die Stimmung der Leute, in der Hinsicht kann sich keiner beschweren.“ Er habe die Besucherzahlen der verschiedenen Tage wechselhaft erlebt.

Festwirt John Kurze (Aufnahme 2018) | Bild: Halter, Maximilian

„Am Eröffnungsfreitag war auf jeden Fall mehr los als üblich, da hat man gemerkt, dass es die Leute kaum erwarten konnten. Am Samstag und Sonntag hatten wir dann ein kleines bisschen weniger Betrieb und am Badischen Abend am Dienstag war dieses Jahr verdächtig wenig los. Aber alles in allem sind wir mit den Zahlen zufrieden“, teilt der Festwirt mit.

Dass die Chilbi 2022 im Großen und Ganzen ein Erfolg werden würde, sei jedoch nicht von Anfang an sicher gewesen. „Mit den ganzen Getränkelieferanten und Cateringservices, die über Corona geschlossen haben, sah es anfänglich doch recht kritisch aus. Aber die Waldshuter haben gut mit uns zusammengearbeitet und mit gemeinsamen Kräften konnten wir schlussendlich doch ein ordentliches Chilbi-Fest auf die Beine stellen. Es hat mich auch gefreut, dass die meisten Leute unsere notwendigen Preiserhöhungen mit Verständnis aufgefasst haben“, fasst John Kurze zusammen. Zur Erinnerung: Bei der Maß Bier stieg der Preis von 8,50 Euro (2019) auf 10 Euro, die Currywurst mit Pommes kostete 9 Euro statt 7 Euro (2019).

Hubert Faller, Sprecher der Schausteller

„Die Chilbi ist nach wie vor ein Magnet“, berichtet Schaustellersprecher Hubert Faller von seiner diesjährigen Erfahrung: „Man hat es am Mittwochabend gemerkt, an dem auch ohne Feuerwerk ein riesen Aufgebot an Besuchern war.“

Allgemein schätze er die Besucherzahlen höher ein als 2019, dies könne aber auch auf das Wetter zurückzuführen zu sein, denn er meint: „Die ersten paar Tage war natürlich grandioses Wetter mit 24 oder 25 Grad, obwohl es zum Schluss hin dann doch recht heiß wurde.“ Die Stimmung lobt der Betreiber des Autoscooter.

Sprecher der Chilbi-Schausteller, Hubert Faller (Aufnahme 2017) | Bild: Peter Rosa

„Wir haben die Erfahrung zuletzt schon bei anderen Traditionsfesten gemacht, dass die Leute gut gelaunt sind, weil sie sich freuen, wieder ihre gewohnten Feste feiern zu können. So kam es mir auch auf der Waldshuter Chilbi vor“, erzählt der Schausteller.

Nur das ausgebliebene Feuerwerk bedauere er. „Es hat sich jetzt zwar als die richtige Entscheidung herausgestellt, das Feuerwerk abzusagen, aber schade ist es dennoch“, kommentiert er das wegen Brandgefahr abgesagte Chilbi-Feuerwerk.

Obwohl die vergangenen zwei Jahre sehr schwer gewesen seien, sei Hubert Faller mit Blick auf das Schaustellergewerbe zuversichtlich. „Durch Corona war unser Gewerbe ja komplett stillgelegt. Ein Volksfest mit Abstand lässt sich nun mal schwer veranstalten, das funktioniert vielleicht in der Geisterbahn, aber auf keinen Fall im Festzelt. Und wer, wann, welche Summen an Fördergeldern bekommt, und wieviel davon wann, an wen wieder zurückzahlen muss, das ist eine komplizierte Angelegenheit“, erklärt Hubert Faller die Schwierigkeiten, die durch die Pandemie für sein Gewerbe entstanden sind. Als Lösung dafür würden die meisten Schausteller sich auch auf die Weihnachtsmärkte vorbereiten.

„Die Chilbi hat sich auf jeden Fall mal wieder gelohnt und es war schön dabei zu sein“, sagt er und beschließt seine Erzählung mit dem prägnanten Satz: „Also eins steht fest: Chilbi lebt!“