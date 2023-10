Das Wichtigste kam ganz zum Schluss: Mit scharfen verbalen Attacken reagierte Landrat Martin Kistler am Donnerstag bei der Hauptversammlung des DRK-Kreisverbandes Säckingen in Bad Säckingen auf die sofortige Schließung des dortigen ärztlichen Notdienstes und erhob schwere Vorwürfe gegen die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg. Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl schloss sich den Äußerungen Kistlers an.

Landrat Kistler übt Kritik in aller Schärfe

Kistler, selbst Vorsitzender des Kreisverbandes Waldshut des Roten Kreuzes, erklärte zur Schließung der Notfallpraxis: „Es befremdet mich nachhaltig, dass man so etwas auf einen Schlag tun kann, nur einen Tag nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes.“ Weiter kritisierte er in aller Deutlichkeit: „Das ist kein akzeptables Vorgehen.“ Es gehe ihm dabei, so Martin Kistler, um das Verhalten der Kassenärztlichen Vereinigung, dass sich nicht mehr „schönreden“ lasse. Es gelte für Bad Säckingen nun, „mit den vorhandenen Mitteln zu versuchen, die entstandene Situation zu verbessern. Dabei müssen wir miteinander arbeiten, denn es geht hier um die medizinische Versorgung im Landkreis.“

DRK-Kreisverband Der Kreisverband Säckingen des Deutschen Roten Kreuzes gehören mit den Ortsverbänden von Bad Säckingen, Görwihl, Laufenburg, Öflingen, Rheinfelden, Rickenbach, Schwörstadt und Wehr acht Ortsverbände an. Vorsitzender ist Peter Hofmeister, die Geschäftsführung liegt in den Händen von Bettina Kempin und Horst Schwarz. Näheres zu den Aufgaben und Angeboten des Kreisverbandes mit seinen über 100 Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen auf der Homepage www.drk-saeckingen.de.

Bürgermeister Guhl: „Bin total verärgert“

Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl dankte Landrat Kistler für dessen deutliche Worte – er selbst sei „völlig verärgert“, denn die „Notfallpraxis Bad Säckingen wurde geschlossen, ohne Vertreter der Stadt vorher zu informieren, man erfährt es lediglich aus der Zeitung.“ Guhls scharfe Kritik gipfelte in der Frage: „Wer regiert eigentlich in unserem Land?“

Das Thema, führte er weiter aus, „wühle die Menschen auf – an Sozialversicherungsfragen scheitert jetzt das deutsche Rettungswesen, daher müssen nun alle an einen Tisch sitzen.“ Seine Erwartung hierzu formulierte er in einem flammenden Appell: „Da muss eine Lösung her und zwar schnell. Das geht so nicht!“

DRK-Kreisvorsitzender Hofmeister fordert pragmatische Lösung

Die wichtige Rolle, die der Kreisverband Säckingen des Roten Kreuzes hier einnehmen kann, hatte der Kreisvorsitzende Peter Hofmeister bereits in seinen Begrüßungsworten an die außergewöhnlich stark besuchte Hauptversammlung zum Ausdruck gebracht: „Wir können pragmatisch handeln und ich würde mir auch für die Zukunft mehr Pragmatismus wünschen.“ Er hoffe, dass der Gesetzgeber nach dem Urteil des Bundessozialgerichtes „rasch handelt, um die Notfallversorgung sicherzustellen.“

Landrat Martin Kistler verleiht an Chritian Baier und Gerd Sippel (von links) die Ehrenpreis-Fluthelfer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz (es fehlt Preisträger Alexander Sieber). | Bild: Alexander Jaser

DRK-Kreisverband hat ein riesiges Aufgabenfeld

Die hohe Bedeutung des Kreisverbandes Säckingen unterstrichen die Tätigkeitsberichte der Geschäftsführung. Hier konnte Bettina Kempin, Geschäftsführerin Allgemeines und Finanzen, auf beeindruckende Zahlen verweisen. Sei es bei den Blutspenden, den First Respondern, dem Fahrdienst oder dem Hausnotruf, die Zahl der Teilnehmer bzw. Einsätze habe in allen Bereichen zugenommen – eine gewaltige Aufgabe, der sich das Rote Kreuz mit Erfolg im Jahr 2022 gestellt habe. Dies, so Kempin weiter, gelte nicht minder auch für die Bereiche der Breitenausbildung, der Rettungshundestaffel und Rettungskurse, der Blutspenden oder der Gymnastikkurse und des Jugendrotkreuzes.

Rettungsdienst lückenlos im Einsatz

Für den Rettungsdienst konnte Geschäftsführer Horst Schwarz auf die mit hohen Investitionen verbundene Aufrüstung des Fuhrparkes verweisen und zur Einsatzlage eine stolze Bilanz ziehen: „Wir hatten im Jahr 2022 alle Fahrzeuge durchgängig besetzt und wir arbeiten daran, dass wir dies auch zukünftig schaffen.“ Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl würdigte diese Leistung des Kreisverbandes in seinem Grußwort eindringlich: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie sie es schaffen, dass die Rettungswagen hier auf die Piste gehen.“

Die DRK-Repräsentanten mit Geehrten und Gästen (von links): Stefan Wehrle vom Kreisfeuerwehrverband Waldshut, Gerd Sippel, Stefan Pommersberger vom Technischen Hilfswerk, DRK-Kreisvorsitzende Peter Hofmeister, Geschäftsführer Bettina Kempin und Horst Schwarz, Christian Baier, Polizeihauptkommissar Albicker vom Polizeirevier Bad Säckingen, Landrat Martin Kistler und Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. | Bild: Alexander Jaser

Zur Finanzlage des Kreisverbandes konnte Schatzmeister Werner Jehle eine beeindruckende Bilanz vermelden: Für das Jahr 2022 betrage die Bilanzsumme 4,127 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von 3,467 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten bezifferte er auf 508 000 Euro, die Rückstellungen auf 152 000 Euro. Die Erlöse und Aufwendungen betrugen im Jahr 2022 ausgeglichen 8,15 Millionen Euro. Die hohe Bedeutung ökonomischer Effizienz illustrierte er in der Gegenüberstellung der monatlichen Kosten von 630 000 Euro bei einer Liquidität von 2,18 Millionen, eine Deckung sei hier also nur für wenige Monate gegeben – eine Herausforderung, die vor dem Hintergrund der gestiegenen Personalkosten und der Inflation nicht einfacher werde.

Der voll besetzte Saal der Hauptversammlung des DRK Kreisverbandes Bad Säckingen. | Bild: Alexander Jaser

Von der Versammlung zustimmend zur Kenntnis genommen wurde die Ausarbeitung des neuen Rettungsdienstvertrages, der die Gründung einer gGmbH durch den Kreisverband Bad Säckingen, den Ortsverband Rheinfelden und das Badische Rote Kreuz zum 1. Januar 2024 vorsieht.

Ehrung verdienter Mitglieder

Nach der reibungslosen Neuwahl des Vorstandes gipfelte die Ehrung zahlreicher Ehren- und Hauptamtlicher in der Auszeichnung von Christian Baier, Alexander Sieber und Gerd Sippel mit der Ehrenpreis-Fluthelfer Medaille des Landes Rheinland-Pfalz.

Auf welchen Säulen die Arbeit des Roten Kreuzes beruhe, betonte in seinem abschließenden Grußwort Andreas Formella. Unter Verweis auf die Lage im Gaza-Streifen, so der stellvertretende Landesgeschäftsführer des Badischen Roten Kreuzes, sei das Rote Kreuz sowohl Garant der Humanitären Hilfe als auch der Hüter des humanitären Völkerrechts. Als ein Baustein dieses Auftrages können die beeindruckenden Leistungen des Kreisverbandes Säckingen des Deutschen Roten Kreuzes im Jahr 2022 betrachtet werden, dessen Arbeit Landrat Martin Kistler ausdrücklich lobte: „Das DRK ist in schwierigen Zeiten eine verlässliche Stütze der Gesellschaft. Seine Haupt- und Ehrenamtlichen sind wahre Helden der Gesellschaft.“