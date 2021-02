von sk

Zu einem etwas kuriosen Fund einer Fliegerbombe kam es am Dienstagvormittag in Schaffhausen. Laut Stadtpolizei Schaffhausen gegutachteten gegen 11.45 Uhr Mitarbeitende einer Recyclingfirma in der Stadt Schaffhausen eine Schrottlieferung. Dabei entdeckten sie eine rund 450 Kilogramm schwere Bombe.

In der Folge wurde die Fundstelle abgesperrt und das Kompetenzzentrum ABC-KAMIR (atomar, biologisch, chemisch, Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) in Spiez BE über den Fund orientiert.

Dessen Spezialisten identifizierten den Fund als ungefährliche und „unscharfe“ Fliegersprengbombe, die zu Übungszwecken verwendet worden war. Am Mittwoch darauf bargen sie die Bombe und führten sie einer sachgemäßen Entsorgung zu.

Für die Bevölkerung habe laut Schaffhauser Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Woher die Fliegerbombe stammt, ist Gegenstand laufender Untersuchungen.

An dieser Stelle weist die Polizei auf die drei wesentlichen Merkpunkte im Zusammenhang mit Blindgängerfunden hin: