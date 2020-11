von sk

Zu einem Gewaltverbrechen kam es am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr an der Steigstraße in der Nähe des Steigbrunnens. Eine Gruppe junger, teils maskierter Personen – rund sieben bis neun Personen – erschien am Wohnort des Geschädigten in der Stadt Schaffhausen.

Die Täter drängten sich in die Wohnung des Geschädigten, wo sie diesen mit einem Messer sowie durch diverse heftige Schläge zum Teil schwer verletzten, sodass der Geschädigte durch den aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gebracht werden musste.

Er befindet sich aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nach wie vor in Spitalbehandlung. Die noch nicht identifizierte Täterschaft konnte noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei unter der Telefonnummer +41/526 24 24 24 zu melden.