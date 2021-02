von Daniel Volz

Die seit Ende September bestehende Sperrung der A 98 zwischen der Anschlussstelle (AS) Lörrach-Ost und der AS Rheinfelden-Mitte ist aufgehoben. Der Verkehr aus Richtung Lörrach wird über die Gegenfahrbahn der nördlichen Hälfte der Dultenaugrabenbrücke geleitet, wie die neu gegründete und seit 1. Januar 2021 zuständige Autobahn GmbH des Bundes mitteilt.

Sanierung dauerte länger als geplant

Pendler in Richtung Rheinfelden mussten in den vergangenen Wochen eine Umleitung über die B 316 durch Degerfelden in Kauf nehmen. Bei Sanierungsarbeiten an der Dultenaugrabenbrücke im vergangenen Jahr war festgestellt worden, dass sich Erdreich im Bereich der beiden westlichen Brückenwiderlager stärker als erwartet gesetzt hatte. Daher veranlasste das zu der Zeit zuständige Regierungspräsidium Freiburg eine Sperrung der Strecke Richtung Rheinfelden bis ursprünglich Mitte Oktober.

Weil sich die Arbeiten als aufwendiger erwiesen als erwartet, sollte die Sperrung anschließend bis Anfang März bestehen bleiben. Inzwischen konnten die Brückenwiderlager stabilisiert werden, sodass die Autobahn GmbH die Umleitung über die B 316 aufheben konnte.

Sperrung des Nollinger Bergtunnels ab 15. Februar

Doch es steht bereits die nächste Sperrung an: Nun müssen nach Angaben der Autobahn GmbH defekte Schächte auf den Fahrbahnen des Nollinger Bergtunnels an der A 861 bei Rheinfelden erneuert werden. Dazu wird der Tunnel von Montag, 15. Februar, bis Freitag, 20. Februar, in Richtung Lörrach/Weil am Rhein jeweils zwischen 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gesperrt werden.

Der Verkehr in Richtung Lörrach und Weil am Rhein wird in dieser Zeit von der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über Degerfelden auf die B 316 umgeleitet.

Weil Arbeiten in der Mitte der Fahrbahn notwendig werden, sei es erforderlich, die Tunnelröhre voll zu sperren. Aus Rücksicht auf die Verkehrsteilnehmer werde die Sperrungen nachts in der verkehrsarmen Zeit, durchgeführt, heißt es in der Mitteilung der Autobahn GmbH.