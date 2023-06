Seit Freitag, 26. Mai, wird der 15-jährige Sami H. aus Bad Säckingen vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag, 1. Juni, mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Junge sich in einer hilflosen Lage befindet. Er war zuletzt in der Klinik in Lörrach, von wo er verschwunden ist, sagt Polizeisprecher Gerald Hilpert auf SÜDKURIER-Nachfrage.

So wird der vermisste 15-Jährige beschrieben

Die Polizei beschreibt den vermissten Teenager wie folgt: 1,84 Meter groß, stark untergewichtig, schwarze, kurze Haare, und er trägt vermutlich eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und schwarze Turnschuhe.

Ein Lichtbild des Jungen ist auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter diesem Link abrufbar.

An wen oder wohin sich der Junge gewendet haben könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Bad Säckingen (07761 934-500) bittet um Hinweise. (pm/neu)