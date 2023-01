Mehrere Notrufteilnehmer meldeten am Samstagabend gegen 21.50 Uhr Verkehrsunfälle im Bereich der Straße Röttelnblick im Lörracher Stadtteil Salzert. Unter anderem sei ein dunkler Porsche in eine Hecke und ein geparktes Fahrzeug gefahren und schwer beschädigt. Vor Ort bot sich den eintreffenden Beamten ein noch viel größeres Schadensbild: Offensichtlich war der Fahrer eines schwarzen Porsche Cayenne mutmaßlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit in dem Wohngebiet unterwegs gewesen und hatte an mehreren Stellen offensichtlich die Gewalt über das Fahrzeug verloren und war mit geparkten Autos kollidiert. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt, so die Polizeidirektion Freiburg. Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, wird aber im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176-0) hat die Ermittlungen übernommen sucht Zeugen, welche Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin machen können oder gar selbst durch die Fahrweise gefährdet wurden.

Wehr/Dossenbach: Erst Kollision mit Streifenwagen stoppt Fahrt eines Betrunkenen

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 54-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei Wehr. Wie die Polizei meldet, flüchtete der Mann gegen 20.40 Uhr von Wehr in Richtung Dossenbach vor einer Polizeistreife. Der Autofahrer sollte durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt auf die Anhaltesignale der Streife zu reagieren und zu stoppen, gab dieser Gas. Der Fahrer setzte seine Fahrt von der Wuhr-/Enkendorfstraße in Wehr Richtung Dinkelberg unbeirrt auch über Feldwege und eine Weide fort, so die Polizei in ihrem Bericht. Auf der Land-/Talstraße in Dossenbach stoppte der Fahrer sein Fahrzeug erst, nachdem es zu einer leichten Kollision mit einem Streifenwagen kam. Ursache der Flucht vor der Polizei dürfte die Alkoholisierung von 1,4 Promille sein. Folgend wurde bei dem 54-Jährigen eine Blutprobe erhoben und der Führerschein beschlagnahmt. Die Sachschäden am Fahrzeug des Mannes und am Streifenwagen liegen nach ersten Schätzungen bei jeweils etwa 1000 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen die gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zur Verfolgung machen können, werden gebeten sich zu melden (07621/9800-0).

Rheinfelden: Zollkontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Ein 35-jähriger Mann wurde am Vormittag des Samstag am Grenzübergang Rheinfelden bei der Einreise aus der Schweiz durch den Zoll einer Kontrolle unterzogen. Da gegen den Einreisenden ein Haftbefehl bestand, wurde er der Polizei Rheinfelden übergeben. Bei der genaueren Durchsuchung des Mannes konnte eine größere Menge an verbotenen Betäubungsmitteln festgestellt werden. Neben der bereits bestehenden Freiheitsstrafe muss sich der Mann nun wegen Drogenschmuggels verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Zoll geführt.