Kreis Waldshut (pm/sav) Der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) hat den Botschafter der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Paul Seger, in Berlin verabschiedet. Der langjährige Botschafter geht in Pension. „Eine persönliche Verabschiedung mit Botschafter Paul Seger war mir aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit über die vergangenen Jahre äußerst wichtig“, schreibt Schreiner, der auch Vorsitzender der Deutsch-Schweizerischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag ist, in einer Mitteilung. Die Parlamentariergruppe zwischen den gleichsprachigen Nationen ist für den Austausch und eine gute Zusammenarbeit unter den Abgeordneten beider Nationen zuständig.

Nicht nur die Parlamentariergruppe, sondern auch der Wahlkreis Waldshut bringen Schreiner zum regelmäßigen Austausch mit dem Nachbarland. „Mein Wahlkreis ist der mit der längsten Grenze zur Schweiz. Das alltägliche Leben der Bevölkerung am Hochrhein und im Hochschwarzwald basiert auf dem Austausch über Grenzen hinweg. Was die Menschen im Süden vorleben, führten Botschafter Seger und ich in Berlin fort“, so Schreiner.

Seger, der 2018 in Deutschland akkreditiert wurde, arbeitete seitdem mit Schreiner an verschiedenen Themen. Dazu gehörten unter anderem die geplante Elektrifizierung der Hochrheinbahn, weitere mögliche Rheinbrücken, die Atomendlagersuche, die illegale Migration über die Grenzen, die Bekämpfung der Corona-Pandemie, die Flugverkehrsbelastung, ausgehend vom Flughafen Zürich, und insbesondere das Scheitern des Rahmenabkommens zwischen der Schweizer Eidgenossenschaft und der Europäischen Union.

Paul Seger, der täglich eine Fliege als sein Markenzeichen trägt, war vor seiner Botschafterrolle in Berlin unter anderem als Ständiger Vertreter der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York und als Botschafter der Schweiz in Myanmar tätig. Zuvor, als Direktor der Völkerrechtsdirektion, setzte sich Seger für die von Bundesrätin Calmy-Rey verfolgte Neuausrichtung der schweizerischen Neutralitätspolitik zu einer „aktiven Neutralität“ ein. Nun geht Botschafter Paul Seger in Pension. Seine Nachfolgerin wird Livia Leu, zuvor Botschafterin für Frankreich und Monaco. Als Staatssekretärin während der vergangenen drei Jahre war Leu für die Nachverhandlungen des Institutionellen Abkommens mit der EU im Eidgenössischen Department für auswärtige Angelegenheiten verantwortlich.

„Mit einem weinenden Auge verabschiede ich Botschafter Paul Seger in Pension, freue mich aber gleichzeitig auf die Zusammenarbeit mit der neuen Botschafterin Livia Leu, denn die grenzüberschreitenden Themen zur Zusammenarbeit gehen uns nicht aus“, sagte der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner. Livia Leu hat er bereits zu einem Vorgespräch in der Schweiz persönlich getroffen.