Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Aufs Schärfste verurteilen die Elternvertreter im Schulamtsbezirk Waldshut die Kürzungspläne der Landesregierung für die Schülerbeförderung, so der Alb-Bote am 14. Oktober 1996. Der Arbeitskreis der Elternvertreter formulierte ein Protestschreiben an Ministerpräsident Erwin Teufel und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Die beabsichtigte Kürzung der Mittel für die Schülerbeförderung sei unsozial und torpediere die Chancengleichheit für Schüler im ländlichen Raum. Wie etwa die Schüler in Ühlingen, deren Eltern zur Zeit noch 495 Mark jährlich pro Kind für die Busfahrten zu den weiterführenden Schulen in Waldshut-Tiengen aufbringen müssten. Bei Wegfall der Zuschüsse würden die Eltern mit einem wesentlich höheren Betrag belastet. Der Waldshuter Landratsstellvertreter Walter Schneider nannte vor den 250 Elternvertretern konkrete Zahlen. Auch bei der von ursprünglich 300 auf 100 Millionen DM vom Land zurückgenommenen Kürzungssumme werde der Landkreis Waldshut mit 2,5 Millionen DM im Jahr massiv betroffen. Eine Folge sei, dass sich die Schülerfahrkarten für Realschüler und Gymnasiasten deutlich verteuerten, im Extremfall bis um 200 DM monatlich und dass künftig auch Grund-, Haupt- und Sonderschüler für ihre Fahrkarten zahlen müssten. Die Sparpolitik gehe voll zu Lasten der Familien des ländlichen Raums, so Schneider.

Küssaberg – Bürgermeister Paul Stoll wird bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 1997 nicht mehr kandidieren, so der Alb-Bote am 15. Oktober 1996. Mit dieser Nachricht überraschte der 59-Jährige im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderats. Am 30. April 1997, dem Ablauf seiner Amtszeit, konnte Stoll auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken: 12,5 Jahre als Ratsschreiber von Kadelburg und 27,5 Jahre als Bürgermeister, zunächst in Kadelburg, nach der Gemeindereform in Küssaberg. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, doch habe ihn auch die Frage beschäftigt, ob der Einsatz von 60 bis 70 Stunden wöchentlich bis zu seinem dann 68. Lebensjahr durchzuhalten sei. Und das Amt nur bis zum 65. Lebensjahr auszuüben und dann zurückzutreten, laufe seiner Einstellung von Pflichterfüllung entgegen.

Vor 50 Jahren

Obereggingen – „Mit dem einstimmig gefassten Beschluss der Gemeinderäte Xaver Beil, Erwin Kramer, Leonhard Mühl und Ferdinand Schanz, die Vereinbarung über den Zusammenschluss der Gemeinden Obereggingen und Untereggingen anzunehmen, sind alle erforderlichen Schritte seitens der beiden Gemeinden für die Bildung der neuen Gemeinde Eggingen abgeschlossen“, meldete der Alb-Bote am 23. Oktober 1971.

Vor 70 Jahren

Albbruck – Die bei Fliegerangriffen im Februar 1945 beschädigte und notdürftig in befahrbaren Zustand gebrachte Albtalbrücke der Bundesbahn wurde im Oktober 1951 im Auftrag der Bahn von der Firma Rheinbau wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt, so der Alb-Bote. Die 1855 erbaute Brücke, 36 Meter lang und von der Talsohle aus 24 Meter hoch, bestand aus Albtalgranit, Porphyr und Kalksteinschichtmauerwerk. „Sie ist eine der schönsten Brücken im oberen Rheintal“, schrieb der Alb-Bote, „hoffen wir, dass Brücke und Ort nie mehr durch einen Krieg Schaden erleiden.“ Im Oktober 2019 ereilte die Brücke Totalschaden durch Abriss. Die Bahn hatte sich trotz massiver Proteste nicht zur notwendig gewordenen Sanierung bewegen lassen und errichtete anstelle der historischen Brücke eine der üblichen Brücken aus Stahlbeton.

Vor 100 Jahren

Stühlingen – „Der in Stühlingen verstorbene Buchdrucker Peter Stadler hat sein Vermögen der Stadtgemeinde testamentarisch vermacht“, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 8. Oktober 1921. Stadler stellte die Bedingung, dass sein Vermögen speziell zur Behebung der Wohnungsnot für Arme und zur Verschönerung des Friedhofs verwendet werden sollte. „Mit dem Heimgang dieses edlen Wohltäters verliert Stühlingen einen eifrigen Förderer der Musik“, hieß es weiter.