Vor 25 Jahren

Tiengen – Wie geplant wurde der Wechsel an der Spitze des Sportausschusses Tiengen vollzogen, so der Alb-Bote am 24. April 1996. In der Hauptversammlung wählten die Vertreter der 20 Sportvereine Matthias Scheller einstimmig zum Nachfolger von Wolfgang Hörr. Dessen 22-jährige Tätigkeit als Vorsitzender, die von vielen Erfolgen gekrönt war, wurde besonders gewürdigt. Tiengen könne stolz auf seine Sportvereine sein, meinte der scheidende Vorsitzende. Die Sportstätten seien gut frequentiert, die Vereinsleben intakt, die Jugendarbeit floriere und einzelne Sportler seien bis zu Deutschen Meisterschaften hin erfolgreich. Oberbürgermeister Albers würdigte das Schaffen von Hörr, der ein Lebenswerk planmäßig vorbereitet und verwirklicht habe. Die Stadt danke ihm für seinen zielstrebigen Einsatz. Er und Manfred Kirchgäßner vom Sportausschuss Waldshut seien das Rückgrat der Vereine in Waldshut-Tiengen gewesen.

Waldshut – Im Waldshuter Krankenhaus, an dem er mehr als 20 Jahre als Chirurg und Chefarzt gewirkt hatte, starb am 23. April 1996 im Alter von 82 Jahren Dr. Walter Thiele. Er stammte aus Ottenhöfen und machte nach dem Abitur in Freiburg sein Medizinstudium in Freiburg, Berlin und München. 1945 kam Thiele als junger Arzt erstmals mit dem Waldshuter Spital in Berührung als Assistent des damaligen Chefarztes Dr. Kirner. Ab 1949 arbeitete Thiele als Chirurg in Mannheim und Rheinfelden. Im April 1958 wurde Thiele als Nachfolger von Dr. Kirner zum Chefarzt der Chirurgie des Waldshuter Krankenhauses berufen und 1966 zum Ärztlichen Direktor ernannt. Sein Spezialgebiet war die Hüftgelenksprothetik, die er im Waldshuter Spital etablierte. Neben dem Aufbau eigener Abteilungen für Geburtshilfe, Gynäkologie sowie Anästhesie fiel in Thieles Zeit die Errichtung des Südbaus für die Innere Abteilung. 1957 wurde Thiele pensioniert. Zwei seiner drei Kinder ergriffen ebenfalls den Arztberuf.

Vor 50 Jahren

Lauchringen – Für ein Zusammengehen der beiden Gemeinden zur Gesamtgemeinde Lauchringen sprach sich eine Mehrheit der an der Bürgeranhörung am 25. April 1971 teilnehmenden Einwohner von Ober- und Unterlauchringen aus. In Unterlauchringen gingen 843 der 1872 Stimmberechtigten (45,03 Prozent) zur Urne, 757 (89,8 Prozent) stimmten für den Zusammenschluss, 80 (9,5 Prozent) mit Nein, sechs Stimmen waren ungültig. In Oberlauchringen nahmen 790 der 1165 Stimmberechtigten (68 Prozent) teil. 656 (83 Prozent) stimmten für den Zusammenschluss, 134 (17 Prozent) lehnten ihn ab.

Vor 70 Jahren

Tiengen – Tiengens Bürgermeister Josef Hürst starb am 25. April 1951 an den Folgen eines Herzschlags im Alter von 56 Jahren. Der aus Triberg stammende Hürst war 1908 nach Tiengen gekommen, um in der Gärtnerei Blum das Gärtnerhandwerk zu erlernen. 1924 übernahm Hürst als Gärtnermeister den Betrieb. Seit 1945 gehörte er als Mitglied der CDU dem Gemeinderat an, der ihn 1948 zum Bürgermeister wählte. Hürst hatte eine Reihe weiterer Ämter inne. So gehörte er dem Kreisrat an, war Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank Tiengen sowie Ehren-Zunftmeister der Bürgerzunft und Ehrenkommandant der Feuerwehr. Hürst, der seine Ehefrau und zwei Töchter hinterließ, erhielt ein Ehrengrab auf dem Tiengener Friedhof.

Vor 100 Jahren

Waldshut – Zur ersten Hauptversammlung nach Ende des Ersten Weltkriegs traf sich am 20. April 1921 der Verschönerungs- und Verkehrsverein Waldshut. Bürgermeister Kupferschmid sprach über die noch ungelösten Verkehrsfragen wie die Einrichtung einer Eisenbahnlinie St. Blasien-Rheintal, die Busverbindungen St. Blasien-Waldshut und Waldshut-Hohentengen sowie die am Hochrhein noch geplanten Wasserkraftwerke. (hff)