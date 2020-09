Vor 25 Jahren

Wutöschingen – Weit über tausend Besucher zählte bei strahlendem Sonnenschein am Sonntag, 10. September 1995, der zum ersten Mal veranstaltete „Familientag“ in Wutöschingen. Im Ortszentrum demonstrierten Handwerk und Gewerbe mit zahlreichen Ständen die Leistungskraft der Wutöschinger Geschäftswelt. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt des Angebots und dem fantasievoll zusammengestellten Spiel- und Unterhaltungsprogramm gerade für Kinder sowie der familienfreundlichen Preisgestaltung. Zu den Attraktionen der Veranstaltung zählten zwei Modenschauen unter freiem Himmel in der Hauptstraße und die Auftritte der beiden Bands „Soft-Ice“ und „Popcorn“. Auftritte hatten auch ein Alleinunterhalter, ein Drehorgelmann, der Männergesangverein Wutöschingen und der Fanfarenzug. Mit dem Besucherandrang war nicht gerechnet worden, denn einige Stände, die Speisen und Getränke anboten, waren am frühen Nachmittag bereits ausverkauft und konnten nur teilweise für Nachschub sorgen.

Lauchringen – Im Industriegebiet von Lauchringen entstand im September 1995 eine Verladestation, von der aus die Tierabfälle aus dem Landkreis Waldshut in die Tierkörperbeseitigungsanlage in Orsingen bei Konstanz gebracht wurden. Bis zur Fertigstellung der Halle war die alte Lauchringer Abdeckerei noch Zwischenlager für die Tierabfälle. Zur großen Erleichterung der Lauchringer Bevölkerung hatte die seit dem Jahr 1904 bestehende Lauchringer Abdeckerei im Februar 1994 endgültig ihren Betrieb eingestellt. Zuletzt waren in dieser alten Anlage jährlich rund 10.000 Tierkadaver angenommen und verarbeitet worden.

Vor 50 Jahren

Grimmelshofen – Die Begehung eines neuen grenzüberschreitenden Wander-weges im Raum Stühlingen/Schleitheim/Grimmelshofen Mitte September 1970 wurde nach dem Bericht des Alb-Bote vom 15. September 1970 zu einem kleinen Fest für alle Wanderfreunde mit Blasmusik, Lagerfeuer und gebratenen Würsten. Die Einladung war von der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege ergangen, der viele Gäste aus der Schweiz und Deutschland gerne Folge leisteten.

Vor 70 Jahren

Kreis Waldshut – Über die ungewöhnlich hohe Zahl von fünf tödlichen Unfällen am zweiten Septemberwochenende 1950 berichtete der Alb-Bote. In Waldshut wurde eine 61-jährige Frau auf dem Heimweg von einem Konzert im Kolpinghaus unweit davon von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt. In Gurtweil wurde ein 76-jähriger Landwirt von einem Radfahrer angefahren und so schwer am Kopf verletzt, dass er kurz drauf im Spital verstarb. In Reckingen stürzte ein 65-jähriger Landwirt beim Pflücken von Zwetschgen vom Baum und war sofort tot. In Rickenbach wurde ein 38-jähriger Hofgutbesitzer unter einem umkippenden Anhänger mit Grünfutter begraben und konnte nur noch tot geborgen werden. Auf der Straße Hänner-Hottingen kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw. Die 17-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlag ihren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Vor 100 Jahren

Degernau – Wegen der illegalen Herstellung von Steuerbanderolen für Zigaretten wurde Ende September 1920 ein Angestellter einer Firma in Degernau von zwei eigens aus Berlin angereisten Kriminalbeamten verhaftet. Beschlagnahmt wurde die Druckerpresse des Mannes, der als Mitglied einer von Berlin aus operierenden Fälscherbande arbeitete. Schon lange habe der Verhaftete auf großem Fuß gelebt, sei dann und wann auf Reisen und oft bis tief in die Nacht beschäftigt gewesen, hieß es im Alb-Bote. (hff)