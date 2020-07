Vor 25 Jahren

Waldshut – Das letzte Frühstück war serviert, das letzte Bier gezapft, der Schlüssel in der Eingangstür umgedreht – endgültig: Seit 1. Juli 1995 gibt es das Hotel und Café „Kaiser“ nicht mehr. Horst Kaiser, damals 54, war seit 26 Jahren Inhaber des ehemals elterlichen, 1950 in der Bismarckstraße erbauten Hotelbetriebs. Kaiser hängte den Wirtsberuf endgültig an den Nagel. Mit dem „Kaiser“ endete die Ära eines Treffpunkts für viele Menschen in Waldshut. Hier traf man sich zum Familienabend wie auch zum schnellen Mittagessen. Vereinsmitglieder trudelten nach der Probe zum Schlusshock ein, Schachspieler grübelten am Tisch in der Ecke, während Durchreisende nach dem Abendessen ihren Zimmerschlüssel an der Theke abholten. Und für die Juristen des benachbarten Gerichts wie die Journalisten aus dem Alb-Bote-Haus direkt gegenüber war der Stammtisch im „Kaiser“ traditionell Treffpunkt zu Verschnaufpausen. Jetzt war das „Kaiser“ zu, gekauft von der Volksbank Hochrhein. Sie ließ das Hotelgebäude abreißen und errichtete hier zwischen März 1998 und Juni 1999 ihren Neubau. Der im Herbst 1995 nach Südafrika ausgewanderte Horst Kaiser ist dort vor einigen Jahren verstorben.

Kreis Waldshut – Der profilierte Waldshuter Kommunalpolitiker und Rechtsanwalt Joachim Straub starb in der Nacht zum 2. Juli 1995 im Alter von 88 Jahren. Straub war der erste Nachkriegslandrat des Landkreises Waldshut. Von den französischen Besatzern im Mai 1945 in dieses Amt eingesetzt, wurde er zur Symbolfigur des demokratischen Neuanfangs. Die Sorge um die Ernährung der Kreisbevölkerung und die Evakuierung des Zollausschlussgebiets prägten seine Amtszeit. Anfang 1947 wollte er in seinen Anwaltsberuf zurück und gab das Amt ab. Straub zählte zu den Gründern der CDU im Kreis, saß von 1960 bis 1964 als Abgeordneter im Stuttgarter Landtag und gehörte bis 1984 dem Waldshuter Kreistag an.

Vor 50 Jahren

Grießen – „Was lange währt, wird endlich gut“, hieß es am 2. Juli 1970 im Alb-Bote. Nach jahrelangen Verhandlungen war eine Ampelanlage beim Bahnübergang unterhalb der B 34-Straßenbrücke bei Grießen/Geißlingen in Betrieb genommen worden. Nach zehn Jahren sei damit die beste Lösung gefunden worden, es sei die sicherste Anlage bei Bahnübergängen, schrieb der Alb-Bote. Gemeinden und Bevölkerung hätten seit Jahren eine zufriedenstellende Lösung gefordert.

Vor 70 Jahren

Degernau/Ofteringen – In den Gemeinden Degernau und Ofteringen herrschte im Sommer 1950 ein großer Wassernotstand. Infolge der lang andauernden allgemeinen Trockenheit in den vorausgegangenen Jahren sank die Leistung der Trinkwasserquellen in den beiden Gemeinden auf nur noch ein Drittel der ursprünglichen Kapazität. „Dies führte dazu, dass die höher gelegenen Häuser in Degernau wie auch in Ofteringen seit Wochen ohne Trinkwasser sind“, berichtete der Alb-Bote am 17. Juli 1950. Sie mussten mit in Tanks zugeführtem Wasser versorgt werden. Beide Gemeinden sperrten die gesamte Wasserzufuhr aus dem Netz täglich von 13.30 Uhr bis 16 und von 21 bis 23 Uhr.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Die Motorwagengesellschaft St. Blasien – gemeint war damit ein Omnibusbetrieb im Linienverkehr – führte am 5. Juli 1920 eine Probefahrt zur Festlegung der künftigen Fahrplanzeiten auf der Strecke von St. Blasien nach Albbruck und Waldshut und zurück über Höchenschwand nach St. Blasien durch. Am 10. Juli 1920 wurde dann der fahrplanmäßige Busverkehr St. Blasien-Albbruck-Waldshut sowie Waldshut-Höchenschwand-St. Blasien aufgenommen. „Darauf hat die Bevölkerung des gesamten Gebiets zwischen Südschwarzwald und Hochrhein schon sehr lange gewartet“, hieß es im Alb-Bote. (hff)