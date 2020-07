Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Die Ausstellung „Prints and Lithographs“ des Künstlerpaars Christo und Jeanne Claude im Bonndorfer Schloss wurde am 2. Juli 1995 von Ministerpräsident Erwin Teufel eröffnet. Teufel war Schirmherr der Ausstellung des Landkreises Waldshut, die bis zum 17. September gezeigt wurde. Sie zeigte auch künstlerische Vorarbeiten zur Verhüllung des Reichtags in Berlin und nicht realisierte Projekte wie etwa die Verhüllung des Kölner Doms oder von Hochhäusern in Manhattan. Im Bonndorfer Schloss waren rund 70 Lithografien und Collagen – zeichnerische Vorarbeiten zu den Projekten des Künstlerpaars – zu sehen. Das einführende Referat zum Verständnis des Werkes hielt vor einem zahlreichen Publikum Kulturreferent Jürgen Glocker, der den Ministerpräsidenten und weitere Gäste durch die Ausstellung geleitete.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Mit dem Erreichen der Altersgrenze traten drei führende Beamte der AOK Waldshut zum 1. Juli 1970 in den Ruhestand: Direktor Ernst Just, dessen Stellvertreter Georg Schäfer und Abteilungsleiter Alfons Zimmermann, berichtete der Alb-Bote vor 50 Jahren. Neuer AOK-Direktor wurde demnach Herbert Meier, mit 36 Jahren ein noch junger Verwaltungschef. Er setzte eine familiäre Tradition fort, denn schon sein Großvater Wilhelm Meier war Vorstandsvorsitzender der AOK gewesen. Stellvertretender Direktor wurde Willy Sütterlin. Der 46-Jährige war während des Krieges Luftwaffenpilot und wie Meier ebenfalls seit der Ausbildungsjahre in der AOK tätig. Neuer Abteilungsleiter wurde der 55-jährige Heinrich Hagen. Er war Berufssoldat gewesen, hatte nach Kriegsende seine Verwaltungslaufbahn begonnen und war 1957 zur AOK gekommen, hieß es in der damaligen Alb-Bote-Ausgabe.

Vor 70 Jahren

Klettgau – Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es Mitte Juli 1950 nahe Hallau/Schweiz, hieß es in einer Meldung des Alb-Bote. Ein Traktor der Hallauer Konservenfabrik sollte zwei angehängte Wagen mit insgesamt 100 Zentnern Himbeeren zur Verarbeitung in die Fabrik bringen. Auf den Wagen saßen auch über 50 Beerenpflückerinnen aus dem schweizerischen und badischen Klettgau. Auf einem nicht völlig befestigten Wegstück kippten die beiden Anhänger um und überschlugen sich. Die meisten der Frauen erlitten Verletzungen, einige mussten ins Krankenhaus Schaffhausen eingeliefert werden. Was mit den in der Landschaft verstreuten 100 Zentnern Himbeeren geschah, wurde in der Notiz in der damaligen Ausgabe des Alb-Bote nicht erwähnt.

Vor 100 Jahren

Eschbach – Einer der letzten Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs, der Eschbacher Johann Baumgartner, kehrte am 15. Juli 1920 aus Ostsibirien in sein Heimatdorf zurück. Er war kurz nach seiner Einberufung nach Russland im Oktober 1915 in Gefangenschaft geraten. „Wie groß die Freude der Mutter und Geschwister sein mag, kann man sich denken“, schrieb der Alb-Bote. (hff)