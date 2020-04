Vor 25 Jahren

Waldshut – Sie war nicht jedermanns Fall – aber auf alle Fälle eine Frau, die der Kultur im Kreis Waldshut Impulse gab wie keine andere Privatperson zuvor: Dr. Inge Freytag, als gebürtige Braunschweigerin seit 1923 in Waldshut beheimatet, gelang anlässlich ihres 82. Geburtstages am 1. April 1995 ein großer Wurf. Eine halbe Million Mark stellte die pensionierte Zahnärztin zur Gründung einer Stiftung bereit, die Kulturschaffenden ein Sprungbrett bieten und der Erhaltung des Waldshuter Kornhauses dienen soll. Die Stiftungsgründung wurde am 2. April in der Volksbank Waldshut gefeiert. Als Taufpaten fungierten Kreis-kulturreferent Glocker sowie Volksbank-Vorstand Heller. Teilnehmer der Feier war auch Finanzminister Gerhard Mayer-Vorfelder, der wie Inge Freytag als Pennäler die einst im Kornhaus stehende Schulbank drückte. Anlass für ihre Stiftung war für Inge Freytag die Rettung des damals baufälligen Kornhauses und die Unterstützung der dort probenden und wirkenden Vereine und Institutionen. Die Kunstmäzenin starb am 23. Februar 1996, ihre Stiftung wirkt weiter.

Ibach/Häusern – Der für die Gemeinden Ibach und Häusern gleichzeitig amtierende frühere Bürgermeister und Kreisrat Gottfried Mutter erhielt in Anerkennung seiner großen Verdienste das Bundesverdienstkreuz am Bande. In einer Feierstunde am 4. April 1995 würdigten Landrat Wütz und Vereinsvertreter das Lebenswerk des damals 68-Jährigen. Mit dem Können eines Polit-Profis, den ihm eigenen Mutterwitz und auch einer gewissen Hartnäckigkeit, so der Landrat, sei Mutter seinen Weg gegangen, stets Ziele zugunsten der Gemeinden, des Landkreises und der Region verfolgend. Mutters Amtsnachfolger, die Bürgermeister Artur Meiners (Ibach) und Thomas Kaiser (Häusern) zeichneten das Wirken von Mutter in beiden Gemeinden auf.

Vor 50 Jahren

Waldshut – „Sägerei und Wohnhaus sanken in Schutt und Asche“, schrieb der Alb-Bote am 4. April 1970 nach dem Brand der Anwesen von Zimmermeister Bernhard Brunner an der Von-Kilian-Straße am Hang zum Seltenbach. Das Feuer war am 3. April kurz vor Mitternacht ausgebrochen und hatte nach knapp zweieinhalb Stunden allen Anstrengungen der Feuerwehr zum Trotz sein Werk vollbracht. Mit Mühe und Not waren der 77-jährige Bernhard Brunner, Besitzer der Sägerei und Zimmerei, die Familie Kramer mit zwei Kindern und eine italienische Frau ins Freie gekommen. Sie flüchteten teils barfuß aus dem Wohnhaus. Ohne Wasservorhänge aus zahlreichen Strahlrohren hätte das Feuer auch die Gebäude der Firma De Trey auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Brand gesetzt. In der gewaltigen Hitzewelle schmolzen die Lampenschirme der Straßenbeleuchtung wie Wachs. Die Brandursache war nicht bekannt. An der Stelle der Brandruinen entstand die heutige Neuapostolische Kirche.

Vor 75 Jahren

Waldshut – „Das Baugeschäft Hans Albiez konnte am 1. April 1945 auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken“, so der Alb-Bote. Der Gründer starb am 15. Oktober 1936 im Alter von 56 Jahren. Sein Sohn Hans, der damalige Inhaber der Firma, war seit Kriegsbeginn Soldat. Die nach dem Krieg unter Hans Albiez und danach dessen Sohn Hansjörg viele Jahre erfolgreich arbeitende Firma geriet im Jahr 2000 in Schwierigkeiten und musste Insolvenz anmelden.

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Tabak war auch 1920 noch Mangelware in Deutschland, weshalb ihm Ersatzstoffe beigemischt werden durften. Am 6. April 1920 wurden die zugelassenen Stoffe vom Alb-Bote genannt: Blätter der Kirsche, Steinklee, eingesalzene Rosenblätter, Veilchenwurzelpulver, getrockneter Waldmeister, Altteeblätter, Huflattich-blätter, Baldrianwurzel, getrocknete Brennesseln, Krauseminze, Zitronenschalen, Lavendel und Thymian. „Schmeckt das Pfeifchen?“ hieß es dazu in der Überschrift. (hff)