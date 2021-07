Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – „Der Müllexport in die Schweiz ist noch nicht angelaufen“, so der Alb-Bote am 4. Juli 1996 über die vor einiger Zeit zwischen dem Landkreis und der Schweiz getroffenen Vereinbarung, Hausmüll aus dem Kreis in Schweizer Anlagen zu verbrennen. Obwohl für die zweite Jahreshälfte vorgesehen, konnte der Landkreis noch keinen einzigen Müllwagen zu den Verbrennungsanlagen in Zürich, Turgi oder Buchs schicken. Technisch stellte das vereinbarte Verbrennen der Abfälle weder in Zürich noch in Turgi ein Problem dar. Die Öfen dort waren auf dem vorschriftsmäßigen Stand, nur Buchs musste noch bis 1997 mit der Nachrüstung warten. Was fehlte, war die Genehmigung des schweizerischen Umweltbundesamtes. Zwar sei dem Kreis die Genehmigung telefonisch in Aussicht gestellt worden, so Gerhard Schachner vom kreiseigenen Betrieb Abfallwirtschaft, formell erteilt war sie jedoch noch nicht. So lange müsse der Kreis quasi noch „auf gepackten Müllwagen“ sitzen bleiben.

Kreis Waldshut – Bei Kletterübungen an einer Felswand im Wehratal fand am 3. Juli 1996 ein 58-Jähriger, der als erfahrener Bergsteiger galt, den Tod. Der in Wehr lebende Mann hatte sich mittags von seiner Frau verabschiedet, um an seinem Hausfelsen unterhalb des Hirschsprungs im Wehratal seine wöchentlichen Kletterübungen zu machen. Als er wie vereinbart um 20 Uhr nicht zurückkehrte, machte sich die Ehefrau auf die Suche und fand kurz vor Mitternacht das leere Fahrzeug ihres Mannes am üblichen Abstellort unweit des Felsens. Die nun von der Frau alarmierten Rettungskräfte von Bergwacht, DRK und Feuerwehr entdeckten die Leiche des verunglückten Kletterers in einem Geröllfeld unterhalb einer Felswand.

Vor 50 Jahren

Ühlingen/Hürrlingen – Als einen historischen Akt bezeichnete der Alb-Bote in seinem Bericht von Anfang Juli 1971 die feierliche Unterzeichnung des Vertrags über die Eingliederung der Gemeinde Hürrlingen in die größere Gemeinde Ühlingen. Die Nachbargemeinde von Ühlingen hatte bereits seit 18 Monaten Karl Sternadl als gemeinsamen Bürgermeister.

Waldshut – Ende Juni vor 70 Jahren feierte der VfB Waldshut mit der Einweihung seines neuen Sportplatzes in der Schmittenau einen großen Erfolg für das gesamte Vereinsleben. Kurz darauf, am 1. Juli 1951, sorgte er mit dem Aufstieg seiner ersten Mannschaft in die damalige zweite Amateurliga von Südbaden für einen überraschenden Erfolg auch auf sportlichem Gebiet. Die Mannschaft mit den Spielern Langer (Tor), Lorenz, Hans Huber, Heli Maier, Pongratz, Lütte, Baumann, Buri, Modorow, Röhl und Rössler besiegte auf dem Sportplatz in Laufenburg den FC Fahrnau mit 3:1 Toren. Torschützen waren Modorow (2) und Buri. „Nunmehr kann der VfB auf seiner neuen Sportanlage in der kommenden Spielzweit seine Amateurligareife unter Beweis stellen“, schrieb der Alb-Bote.

Vor 100 Jahren

Tiengen – Glück im Unglück hatten Anfang Juli 1921 zwei Tiengener Knaben, als sie, in ihrem Leiterwägelchen sitzend, von der Post her kommend in Richtung Rathaus hinunter sausten. Die Deichsel des Wagens lenkten sie mit den Füßen, damals einer der üblichen Mutproben des hoffnungsvollen Nachwuchses. Beim Kaufhaus May, damals noch „Bazar der Geschwister May“ genannt, verloren sie die Herrschaft über die Deichsel und fuhren mit voller Kraft in das Schaufenster, wo außer der Scheibe auch die Ausstellungsgegenstände der Auslage in Scherben gingen. Den beiden etwas überforderten jungen Rennfahrern war, außer einigen kleinen Blessuren, zum Glück nichts weiter passiert. Was ihren Eltern der einzige Trost war, bevor ihnen die Rechnung des Glasers präsentiert wurde. (hff)