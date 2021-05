Vor 25 Jahren

Waldshut – Rechtzeitig zum 25-jährigen Bestehen des Waldshuter Wildgeheges, das am 12. Juni 1996 gefeiert wurde, waren die Arbeiten an der Erweiterung des Steinwildgeheges abgeschlossen worden. Das Setzen den Betonpfähle für die Umzäunung bereitete wegen des schwierigen Geländes Probleme. Der von Waldshut her kommende Wanderweg wurde südlich des bisherigen Geheges verlegt. Für Spaziergänger wurde um das neue Gehege ein Weg angelegt, der auch an der neuen Futterhütte vorbeiführt. Forstamtmann Eduard Plasa vom Vorstand des Wildgehegevereins hatte die Bauleitung inne, unterstützt von Mitarbeitern des Werkhofs und Helfern, die immer schon dem Wildgehege zur Seite standen. Die Fertigstellung konnte Plasa sich übrigens selbst zum Geschenk anlässlich seines 65. Geburtstages am 8. Mai 1996 machen. Was auch bedeutete, dass Plasa in den Ruhestand trat und vom Gemeinderat mit Dank verabschiedet wurde. Er war überdies der letzte „Stadtförster“, denn dessen Aufgaben übernahm das Staatliche Forstamt.

Kreis Waldshut – Pfusch am Bau war laut Gutachten die Ursache für das Bersten des Bettmaringer Güllesilos am 20./21. März, so der Alb-Bote am 22. Mai 1996. 650.000 Liter Jauche flossen damals in die Steina. Seither wurden kreisweit 120 Güllesilos untersucht. Davon wiesen 16 Jauchebehälter so gravierende Mängel auf, dass sie leergepumpt werden sollen. Eine Anordnung dazu erließ das Landratsamt jedoch nicht. Zusammen mit den betroffenen Landwirten und dem Landwirtschaftsamt sollte zunächst das weitere Vorgehen besprochen werden. Den Landwirten müsse ja auch ein Weg zur Lösung aufgezeigt werden, wohin sie die abgepumpte Gülle bringen können und wo die neu anfallende Gülle aus den Ställen zwischenzeitlich aufgefangen und gelagert werde.

Vor 50 Jahren

Stetten-Bergöschingen – „Stürmischer Applaus für gelungenes Konzert“ hieß es am 25. Mai 1971 im Alb-Bote nach der Teilnahme des Musikvereins Stetten-Bergöschingen am Blasmusikfest der deutschen Blasmusikverbände in Karlsruhe vor 50 Jahren. Die Musiker waren die einzigen aus dem Kreis Waldshut, die an diesem Leistungswettbewerb teilnahmen. Ihr Durchschnittsalter lag unter 20 Jahren. Für ihre Vorträge wurden sie mit einem 1. Rang in der Mittelstufe ausgezeichnet.

Vor 70 Jahren

Waldshut – Die 1935 angeschaffte Waldshuter Motorfähre war seit August 1950 nach elfjähriger Kriegspause wieder in Betrieb. Jetzt wurde sie zur Überholung und zum Einbau eines neuen Motors bei der Fährstelle ins „Trockendock“ gelegt, so der Alb-Bote am 21. Mai 1951. Rührige Hände unter Anleitung eines Schiffsmonteurs von der Bootswerft in Kressbronn sollten die Arbeiten in etwa fünf Tagen beendet haben, hieß es. Dann könne Fährmann Auer wieder ohne Pannen pünktlich den Fährbetrieb weiterführen. In der Reparaturpause wurde die Seilfähre eingesetzt. Im Sommerhalbjahr 1951 verkehrte die Fähre montags bis freitags von 6-22 Uhr und samstags und sonntags von 6-23 Uhr.

Vor 100 Jahren

Tiengen – „Wo mag es nur fehlen, dass die Tiengener Stadtkasse noch kein Postscheckkonto führt?“, fragte Mitte Mai 1921 ein Leserbriefschreiber im Alb-Bote. „Vermutlich nicht am Stadtrechner, dem diese Einrichtung ja nur von Nutzen sein könnte. Jedenfalls wäre es jetzt an der Zeit, dass sich auch die Stadtkasse von Tiengen dem bargeldlosen Zahlungsverkehr anpasse. Nötigenfalls hätten vielleicht der Bürgermeister beziehungsweise der Gemeinderat die Güte, dafür einzutreten, dass die Stadtkasse sich dieser zeitnahen Einrichtung bedient, wofür die Geschäftswelt sehr dankbar wäre“, endete der Brief.