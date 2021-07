Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Der Streit um eine Frau zwischen jungen Russland-Deutschen und Kosovo-Albanern, der sich in einer Disco in St. Blasien erneut entzündet hatte, eskalierte am 7. Juli 1996 in versuchtem Totschlag, berichtete der Alb-Bote. Ein mit Totschlägern und Knüppeln bewaffnetes Rollkommando aus 15 Russland-Deutschen stürmte gegen 18 Uhr ein Asylbewerberheim mit Kosovo-Albanern in Todtmoos. Zwei 27 und 23 Jahre alte Albaner wurden nach ersten Ermittlungen von den Angreifern vom Balkon im zweiten Stock geworfen und schwer verletzt. Fünf weitere Personen, darunter eine Familie mit Kindern, wurden durch Schläge verletzt. Zwei der Haupttäter, 27 und 22 Jahre alt, wurden am gleichen Tag gefasst und in U-Haft genommen. Die beiden anderen Haupttäter, 24 und 23 Jahre alt, stellten sich am Tag darauf selbst der Polizei und wurden wegen versuchten Totschlags ebenfalls inhaftiert. Bei den weiteren Ermittlungen tauchte die Frage auf, ob die beiden schwer verletzten Albaner tatsächlich vom Balkon geworfen worden waren oder bei der Flucht selbst über das Geländer geklettert seien. Widersprüche bei den Aussagen müssten noch abgeklärt werden, so damals die Polizei.

Waldshut – Verblüfft registrierten Grenzschutzbeamte Mitte Juli 1996 am Grenzübergang Rheinbrücke auf die Bitte eines Schweizers: „I hätt‘ gern politisches Asyl.“ Sie hörten sich die Geschichte des Mannes eine Weile geduldig an. Schließlich gibt es dann und wann konkrete Asylwünsche von Schweizern. Doch mehr und mehr machten die Schilderungen des Mannes über Details seiner angeblichen Verfolgung deutlich, dass man es mit einem geistig verwirrten Menschen zu tun hatte. Was denn auch nach Rückfrage bei einer Schweizer Behörde von dieser bestätigt wurde, in deren Obhut der Mann übergeben wurde.

Vor 50 Jahren

Lauchringen – Für ein „echtes, mit Leben erfülltes Lauchringen“, das mit Wirkung vom 1. Juli 1971 aus Ober- und Unterlauchringen entstanden war, warb Tage später während der ersten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats der neuen Gemeinde Bertold Schmidt, bisher Bürgermeister von Oberlauchringen. Auch August Strittmatter, bisher Bürgermeister von Unterlauchringen, hoffte in seiner Ansprache auf eine „offene, echte Partnerschaft“. Schmidt und Strittmatter dankten dem damaligen Oberamtmann Erwin Boos vom Landratsamt für die Ausarbeitung des Vertrags zum Zusammenschluss. Im Auftrag des erkrankten Landrats Schäfer überreichte der damalige Regierungsassessor Dr. Wütz, später selbst Landrat von Waldshut, die Urkunde des Regierungspräsidiums, die den Zusammenschluss genehmigte. Im zweiten Teil der Sitzung wurde Bertold Schmidt vom Gemeinderat zum Amtsverweser der neuen Gemeinde gewählt, deren Bürgermeister er bei der Wahl am 5. September 1971 wurde.

Vor 70 Jahren

Rheinheim – Ein Opfer der jährlichen Kirschenerntezeit wurde, wie der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 13. Juli 1951 berichtete, der Rheinheimer Schreinermeister Otto Gerspacher. Der 58-Jährige war wie alljährlich mit der Einbringung der Kirschenernte beschäftigt, als plötzlich ein großer, morscher Ast brach, die Leiter keinen Halt mehr fand und Gerspacher auf die Straße stürzte. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen, denen er nur wenige Stunden später im Krankenhaus erlag. Gerspacher war ein angesehener Handwerker, der eine Werkstattvergrößerung für 1951 geplant hatte.

Vor 100 Jahren

Herdern – „Nach langem Hoffen haben wir nun in Herdern die Gewissheit, dass wir ein eigenes Schulhaus bekommen, da behördlicherseits die Genehmigung erteilt ist“, so der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 21. Juli 1921. Sämtliche Arbeiten würden in den nächsten Tagen zur Vergabe ausgeschrieben. Obwohl mit bedeutenden Baukosten gerechnet werden müsse, herrsche in Herdern die Freude vor über das nunmehr genehmigte Schulbauvorhaben. Es sei geplant, den Rohbau, wenn möglich, vor Einbruch der kalten Jahreszeit unter Dach zu bringen. (hff)