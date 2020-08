Vor 25 Jahren

Waldshut – Was ist nur mit dem Waldshuter Stadtbach los? Amüsiert-ratlos stellten sich Passanten am 14. August 1995 in der Kaiserstraße diese Frage. Das Bächlein war plötzlich giftgrün geworden. Algen, Schülerstreich oder unerklärliches Phänomen? Nichts dergleichen. Die Erklärung war schlicht. Farbversuch der Stadtwerke, um einem vermuteten Leck auf die Spur zu kommen. Im Keller eines Hauses in der Kaiserstraße trat Wasser aus der Wand. Um den Stadtbach als Verursacher feststellen oder ausschließen zu können, kippte der Werkhof das ungiftige Färbemittel Uranin ins Stadtbachwasser. Prompt wurde es grün, nicht jedoch das aus der Kellerwand sickernde Wasser. Der Stadtbach war an dem feuchten Keller unschuldig. Einige Wochen zuvor war auch der Seltenbach zum Test eines Regenwasserkanals gefärbt worden.

Aichen – Eine große Portion Gemeinschaftssinn, tatkräftige Unterstützung und uneigennützige Hilfe erlebte die Pfarrgemeinde Aichen im Sommer vor 25 Jahren. Das Ergebnis war weithin zu sehen: Der vom Wetter vieler Jahre stark mitgenommene Kirchturm erstrahlte wieder in hellem Weiß, so der Alb-Bote am 16. August 1995. Im Jahr zuvor hatten drei Malermeister aus Pfullendorf, die Urlaub in Aichen verbrachten, die Idee, dem Kirchturm einen neuen Anstrich zu verpassen. Jetzt wurde der Entschluss in die Tat umgesetzt. Die Pfullendorfer Maler arbeiteten auf dem Gerüst, das von einer Waldshuter Firma kostenlos überlassen wurde und verarbeiteten die ebenfalls gestiftete Farbe. Fleißige Helfer aus dem Dorf hatten das Gerüst erstellt, den Turm gründlich gereinigt und waren die ganzen Tage über immer bereit, zu helfen, wo es nötig wurde. Dabei wurden die Maler und ihre Helfer von anderen Aichenern mit Vesper und Getränken bei Kräften gehalten. Am Ende der Aktion war die Schönheit des alten Turms aus dem 13. Jahrhundert erst wieder richtig zu erkennen. In neuem Glanz erstrahlten auch das Zifferblatt der Kirchturmuhr und die neuen Zeiger.

Vor 50 Jahren

Jestetten – Bei einer Geschwindigkeit von über 100 km/h stürzte am 31. August 1970 ein 27-jähriger Italiener zwischen Jestetten und Lottstetten aus dem D-Zug von Schaffhausen nach Zürich. Wie durch ein Wunder zog sich der junge Italiener nur einige Knochenbrüche und eine Gehirnerschütterung zu. Er war auf dem Weg nach Zürich, um eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Beim Gang zur Toilette, die gerade besetzt war, hatte er sich an die sich öffnende Zugtür gelehnt. Der Sturz wurde von eine Fahrgast beobachtet, der im Bahnhof Bülach die Polizei verständigte. Die Suche hatte Erfolg, der Verunglückte wurde gefunden und ins Krankenhaus gebracht.

Vor 70 Jahren

Waldshut – Der Antrag der Stadt, das Untere Tor ebenfalls zur Einfahrt des Verkehrs in die Innenstadt freizugeben, wurde vom Landratsamt aus Sicherheitsbedenken abgelehnt. Darüber informierte in der Gemeinderatssitzung am 25. August 1950 Bürgermeister Dietsche und bedauerte, den West-Ost-Verkehr nicht durch die Stadt leiten zu können. In gleicher Sitzung beschloss der Rat eine Geschwindigkeitsbeschränkung für das gesamte Stadtgebiet auf 40 km/h und auf 30 km/h für die Durchfahrt durch die beiden Stadttore, um zu schnell fahrende Motorräder auszubremsen.

Vor 100 Jahren

Baltersweil - Als „rätselhaft“ bezeichnete der Alb-Bote am 25. August 1920 einen Diebstahl aus dem Haus der Witwe A. Gschell. Während die Bewohner an einem Sonntagnachmittag auf dem Feld arbeiteten, drang ein Unbekannter ein und entwendet 4000 Mark in 50- und 100-Mark-Scheinen. Der Dieb, der die örtlichen Verhältnisse wohl genau kannte, hatte es eilig, denn er ließ viele auf den Boden gefallene Geldscheine wie auch die vorhandenen Schweizer Franken zurück. (hff)