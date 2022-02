Überraschend war im Juli 2020 der Weggang von Hans-Joachim Friedemann, als Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach. Nun ist nach über sechs Monaten Rudolf Schick zum neuen Amtsleiter ernannt worden.

Rudolf Schick wurde am Dienstag von Daniel-Hager-Mann, dem Amtschef des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zum neuen Amtsleiter des Staatlichen Schulamts Lörrach ernannt, wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Pressemitteilung berichtet. Zu den Gratulanten vor Ort habe auch Thomas Hecht gehört, der Leiter der Schulabteilung im RP.

Welche Erfahrungen bringt Schick mit?

Schick war im Staatlichen Schulamt Lörrach bisher für den Fachbereich

Personalplanung und Unterrichtsversorgung zuständig. Er tritt die Nachfolge von

Hans-Joachim Friedemann an, der im Juli zum Leiter des Bereichs Schule und

Sport bei der Stadt Lübeck ernannt wurde. „Es freut mich, dass wir mit Rudolf Schick einen qualifizierten Nachfolger gefunden haben. Er hat durch seine vielfältigen Tätigkeiten als Lehrer, Schulleiter und Referent in der Fortbildung sowie bei den Staatlichen

Schulämtern in Donaueschingen und Lörrach einen breitgefächerten

Erfahrungsschatz“, sagte Hager-Mann bei der Übergabe der Ernennungsurkunde.

Auch Thomas Hecht habe sich zufrieden gezeigt und nannte Schick einen kompetenten Ansprechpartner. Er dankte der stellvertretenden stellvertretenden Amtsleiterin Regina Höfler, die in der Übergangsphase das Amt kommissarisch innehatte. Rudolf Schick arbeitete unter anderem als Schulleiter der Eichendorff-Schule Rheinfelden und war im Sonderpädagogischen Dienst tätig. Seit 2014 ist er bereits im Staatlichen Schulamt Lörrach tätig und hatte dort zuletzt die Leitung des Fachbereichs Personalplanung und Unterrichtsversorgung inne.

Der Werdegang von Rudolf Schick Rudolf Schick hat an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Sonderpädagogik mit der Hauptfachrichtung Geistigbehindertenpädagogik studiert. Im September 1987 begann seine berufliche Laufbahn als Sonderschullehrer an der Privaten Schule für Geistigbehinderte am Josefshaus Herten in Rheinfelden. Von dort wechselte er 1989 an die Helen-Keller-Schule, einer Schule für Geistig- und Körperbehinderte nach Maulburg. Neben seinem Lehrauftrag war er unter anderem im Sonderpädagogischen Dienst tätig und arbeitete als Fortbilder und Multiplikator für elementares Sprachlernen an Förderschulen sowie als Leiter der Arbeitsstelle Kooperation im damaligen Fachbereich Schule und Bildung des Landratsamtes Lörrach. 2008 übernahm er

die Schulleitung der Eichendorff-Schule Rheinfelden (SBBZ Lernen) und wurd drei Jahre später an das Staatliche Schulamt Donaueschingen für den Fachbereich Sonderpädagogik abgeordnet. 2014 wechselt er an das Schulamt Lörrach und übernahm dort verschiedene Aufgaben, zuletzt die Leitung des Fachbereichs Personalplanung und Unterrichtsversorgung. 2016 wurde er mit dem Thema „Grundlegung des Bildzeichenunterrichts im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg promoviert.

Rudolf Schick ist 61 Jahre alt, verheiratet und wohnt mit seiner Familie in Maulburg. Er hat drei Kinder und drei Enkelkinder. Als Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach ist er nun für alle schulaufsichtlichen Angelegenheiten und die fachliche Beratung der Grund, Werkreal-, Haupt-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren in den Landkreisen Lörrach und Waldshut zuständig. Die Gymnasien gehören nicht in die Zuständigkeit des Schulamts.