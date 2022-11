Was den Arbeitsmarkt in den Landkreisen Lörrach und Waldshut betrifft, kann mit Fug und Recht vom goldenen Oktober gesprochen werden. Die Arbeitsagentur Lörrach jedenfalls meldet für den vergangenen Monat durchaus erfreuliche Zahlen. Sie spricht vom typischen Herbstaufschwung – trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Arbeitskräftenachfrage etwas verhaltener

„Besonders junge Menschen unter 25 Jahren profitieren davon und nehmen nun wieder verstärkt Arbeit auf“, schreibt die Arbeitsagentur in ihrer Pressemitteilung. Nur noch 2,6 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe sind laut der veröffentlichten Zahlen ohne Job. Allerdings zeige sich die Arbeitskräftenachfrage im Oktober etwas verhaltener. Sie sei jedoch immer noch auf einem hohen Niveau.

Die aktuelle Entwicklung ist saisontypisch

„Die aktuelle Entwicklung ist saisontypisch. der Rückgang der Arbeitslosigkeit entspricht in etwa dem Niveau der Vorjahre und spricht für die Stabilität in der Region“, wird Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, zitiert. In den aktuell politischen und wirtschaftlich umtriebigen Zeiten sei das keine Selbstverständlichkeit.

Aber: Einige Faktoren belasten die Wirtschaft weiter

Eckert dämpft die Euphorie etwas: Liefer- und Materialengpässe sowie Preissteigerungen beeinträchtigten die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin. Dennoch erwarte er auch in den kommenden Monaten keinen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt. Nach wie vor werde Personal, vor allem qualifizierte Fachkräfte, händeringend gesucht. Eckert: „Es führt einfach kein Weg an der Weiterbildung vorbei.“

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick Arbeitslosenquote sinkt um weitere 0,1 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sank im Oktober im Gegensatz zum Vormonat um weitere 0,1 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent gelegen. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,6 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen im Oktober 2022 bei 4,1 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 3,8 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Oktober wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8844 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 209 Personen (minus 3,8 Prozent), im Landkreis Waldshut um 166 Personen (minus 4,5 Prozent) ab. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat erneut, von 3,1 Prozent auf 2,6 Prozent. Während im September noch 847 Personen gemeldet waren, hat sich die Zahl im Oktober um 134 auf 713 reduziert. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre sank von 3206 auf 3141. Im Oktober waren 66 weniger Menschen langzeitarbeitslos (minus 2,5 Prozent) gemeldet als im September. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2523) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Menschen nehmen eine Beschäftigung auf Im Oktober meldeten sich 1970 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 200 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 813 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2364 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 757 Personen eine Arbeit auf und damit 24 weniger als im Oktober 2021, 25 weniger als im Vormonat. 693 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im Oktober 3806 Stellenangebote registriert. Dies entspricht 305 Stellen weniger als im Vormonat, 425 mehr als im Oktober 2021. Im Berichtsmonat wurden 604 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 7610 Stellen.

Die Agentur für Arbeit biete Arbeitgebern und Arbeitnehmern unterschiedlichste Fördermöglichkeiten rund um das Thema Qualifizierung an.

Der Arbeitgeberservice (Hotline 0800/4555520) berät interessierte Unternehmen rund um das Thema Beschäftigtenqualifizierung.