Die Sommerpause ist zu Ende. Das wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus, wie die Arbeitsagentur Lörrach mitteilt. Erstmals nach zwei Monaten ist in den Landkreisen Lörrach und Waldshut die Zahl der Menschen ohne Job wieder gesunken. Von 4,3 auf 4,1 Prozent. Unverändert hoch ist die Zahl der offenen Stellen: 4111 waren im September unbesetzt. Auch viele Ausbildungsplätze sind nach wie vor nicht vergeben.

Unternehmen stellen wieder verstärkt ein

Wie erwartet sinkt die Arbeitslosigkeit pünktlich zum Herbstanfang, besonders bei den unter 25-Jährigen. Für die Arbeitsagentur Lörrach liegt es auf der Hand: „Unternehmen stellen nach der Sommerpause wieder verstärkt Mitarbeiter ein.“ Vor allem Ausbildungsabsolventen, die vor dem Sommer von ihrem Lehrbetrieb nicht übernommen worden seien.

Hochrhein 467 Arbeitslose mehr im August: Aber noch über 1000 Ausbildungsplätze sind frei Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Faktoren, die die Arbeitslosenquote drücken: Viele Flüchtlinge aus der Ukraine hätten mittlerweile eine Arbeit aufgenommen. Zudem habe der September ein absolutes Stellenhoch erreicht.

Betriebe suchen händeringend Fachkräfte

Horst Eckert, Vorsitzender der Arbeitsagentur Lörrach, untermauert: „Der Beginn der Ausbildung im September und die Einstellungen nach den Betriebsferien haben sich positiv auf die Arbeitslosigkeit ausgewirkt. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zeigt sich weiterhin stabil, die Nachfrage nach Fachkräften ist unvermindert hoch. Über 4000 Stellen warten auf die passende Besetzung.“ Laut Eckert ist jetzt die richtige Zeit, um in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Die Betriebe suchten händeringend Fachkräfte.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem August erstmals seit zwei Monaten wieder ab – um 0,2 Prozentpunkte. Sie liegt nun bei 4,1 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,7 Prozent auf. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im September 2022 bei 4,3 Prozent, im Kreis Waldshut weiter bei 4,0 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im September wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9219 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 249 Personen (minus 4,3 Prozent), im Landkreis Waldshut um 45 Personen (minus 1,2 Prozent) ab. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat von 3,7 Prozent aus 3,1 Prozent. Während im August noch 1007 Personen gemeldet waren, hat sich die Zahl im September um 160 auf 847 reduziert. Die Zahl bei Älteren über 50 Jahre blieb fast gleich, sie sank um eine Person, von 3207 auf 3206. Im September waren 28 weniger Menschen langzeitarbeitslos (minus 1,1 Prozent) gemeldet als im August. Nach wie vor sind aber langzeitarbeitslose Menschen (2589) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist immer noch fast jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Mehr Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im September meldeten sich 1972 Personen neu oder erneut arbeitslos, das sind 182 mehr als im Vorjahr. Davon kamen 846 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 2279 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 782 Personen eine Arbeit auf und damit 184 weniger als im September 2021, aber 188 mehr als im Vormonat. 640 begannen eine Ausbildung oder sonstige Maßnahmen. Kräftenachfrage ist unverändert hoch Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach waren im September 4111 Stellenangebote registriert. dies entspricht 873 Stellen mehr als im Vorjahr. Im Berichtsmonat wurden 597 neue Arbeitsstellen gemeldet. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 7006 Stellen.

Das Gleiche gilt für Ausbildungsstellen. Nach wie vor gebe es freie Lehrstellen. In nahezu allen Branchen und Bereichen würden Unternehmen talentierten Nachwuchs suchen. Eckert versichert: „In den meisten Berufen ist ein späterer Einstieg in die Ausbildung noch gut möglich.“

Kurzentschlossene können telefonisch über die kostenfreie Service-Hotline (0800/4555500) einen Beratungstermin vereinbaren.