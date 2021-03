von sk

Kreisrat Rolf Metzger (FDP) aus Bad Säckingen legt mit sofortiger Wirkung sein Kreistagsmandat nieder. Per E-Mail schreibt er: „Meine Mitarbeit im Kreistag ist in meinem fortgeschrittenen Alter zunehmend eine Belastung für meinen Gesundheitszustand. Deshalb mache ich von dem Vorrecht in der Landkreisordnung Gebrauch und lege mein Kreistagsmandat aus gesundheitlichen und Altersgründen mit sofortiger Wirkung nieder.“