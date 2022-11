von Michael Gottstein

Man nehme Travestie, Parodie, Klamauk und Nonsens, würze die Mischung mit einer gehörigen Prise Trash – und es entsteht „Kult“. Davon konnten sich die Besucher der Wehrer Stadthalle am Montag überzeugen. Eine Vorführung des Films über Ed Wood, den „schlechtesten Regisseur aller Zeiten“, und eine von einer „Shadow-Cast“ der Volkshochschule nachgespielte „Rocky Horror Picture Show“ sorgten für ein Halloween-Vergnügen.

Eine schaurige Dinner-Party wurde auf dem Frankenstein-Schloss gefeiert. | Bild: Michael Gottstein

Wilde Perücken, Netzstrümpfe, Federboas, mörderische Stilettos und ausgefallene Hüte waren nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Parkett zu sehen. Weit mehr Zuschauer als erwartet hatten sich in Schale geworfen, um dem Spektakel auf der Bühne optisch Paroli zu bieten.

Der Tag begann ganz harmlos mit einer Hochzeit. | Bild: Michael Gottstein

Der in Star-Trek-Uniform auftretende Kulturamtsleiter und Regisseur Frank Wölfl berichtete, dass er vor einem Jahr die Idee hatte, jenen 1975 uraufgeführten Film auf die Bühne zu holen, der gleich mehrere Genres parodiert und damit Kultstatus erlangt hat.

Auch die Zuschauer hatten Spaß an der Verkleidung. | Bild: Michael Gottstein

Acht Monate hatten er und seine Mitstreiter geprobt und dabei eine „Wahnsinns-Mörder-Material-Schlacht“ nicht gescheut. Das Resultat konnte sich sehen lassen und verriet den Blick für Details: Nicht nur die extravaganten Kostüme der Schlossgesellschaft wurden nachgebildet, sondern auch die Alltagskleidung der 1970-er Jahre samt der Frisurenmode bis hin zu den dicken Hornbrillen.

Auch der Zuschauerraum wurde in das wilde Spekatakel einbezogen. | Bild: Michael Gottstein

Der Film wurde in englischer Originalsprache gezeigt, was aber dem Verständnis keinen Abbruch tat, denn entscheidender als die (beabsichtigte) Nonsens-Handlung waren die Spielfreude der Akteure und die Bilderfluten, die durch die Autopanne zweier Frischvermählter ausgelöst wurden. Sie gelangten auf das Frankenstein-Schloss des außerirdisch-transsylvanisch-transvestiten „Wissenschaftlers“ Frank, der am Ende wegen seines dekadenten Treibens hingerichtet wurde, bevor auch zahlreiche andere Akteure in typischer Shakespeare-Manier von der Bühne „abgeräumt“ wurden.

Der Kultfilm Der Film Rocky Horror Picture Show von 1975 (Regie: Jim Sharman) ist die Kinoversion des gleichnamigen Musicals von Richard O‘Brien und gilt heute als eine der größten Kultfilme aller Zeiten – obwohl anfangs der Erfolg bescheiden war. Zum Kultfilm wurde er durch die Beteiligung des zumeist verkleideten Publikums, das in manchen Szenen in den Kinosälen mitwirkt.

Die Schauspieler hatten ihre Rollen so gut einstudiert, dass kaum Hilfe suchende Blicke auf die Leinwand nötig waren. Gekonnt ahmten sie die Mimik und die Gesten nach, und sie sprachen und sangen die Texte und Songs auch mit, um ihre Rollen glaubwürdig zu verkörpern. Im Mittelpunkt stand Leon Fien, der die Rolle des Frank nicht nur verführerisch und verrucht spielte, sondern auch dessen dämonischen Charakter überzeugend herausstellen konnte. Benjamin Walczak und Danijela Landes spielten das zunächst etwas konventionell angelegte Brautpaar, dass dann immer mehr dem wilden Spektakel auf dem Schloss erlag.

Die Hauptrolle in der Rocky-Horror-Picture-Show spielte Leon Fien. | Bild: Michael Gottstein

Die Rolle des künstlich geschaffenen Menschen „Rocky“ spielte Liam Deklerski, und Constantin Jordan war als Franks Liebhaber Eddy zu sehen, der als Hauptgericht einer Dinnerparty endete. Das Drehbuch gab auch dem mehr als exzentrischen Hauspersonal zahlreiche Gelegenheiten, schillernd-abgründige Seiten zu zeigen, was Runa Mickel, Laura Forstner, Lara Vogt, Christine Dambaur, Philipp Blenz sowie Robert Landes als Erzähler ausgiebig taten.

Der Transvestit Frank (Leon Fien) mit seiner höchst ungewöhnlichen Dienerschar | Bild: Michael Gottstein

Bereichert wurde die Show durch die von Laura Forstner einstudierten Tänze, für die Technik war Jasmin Schweizer verantwortlich. Mit ausgiebigem Applaus belohnten die Besucher die Leistung der VHS-Truppe.

Auch die Zuschauer hatten Spaß an der Verkleidung. | Bild: Michael Gottstein

Auf eher unfreiwillige Weise haben die Filme von Ed Woods Kultstatus erlangt. Mit bescheidensten Mitteln und dem gealterten Vampir-Darsteller Bela Lugosi als „Star“ schuf der unentwegt an sich selbst glaubende Regisseur Filme, die so sehr misslangen, dass sie mittlerweile eine treue Fangemeinde haben. Sein Leben bot aber Stoff für einen wirklich guten Film. In Jahre 1994 porträtierte Tim Burton den „schlechtesten Regisseur aller Zeiten“ mit Johnny Depp in der Hauptrolle.