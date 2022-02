Das Pharmaunternehmen Roche will mit zwei Medikamenten den Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen. Hier lesen Sie, warum für den Schweizer Pharma-Riesen der Standort am Hochrhein eine entscheidende Rolle spielt.

Zwei Medikamente, die speziell in der Corona-Pandemie helfen sollen, stellt das Pharmaunternehmen Roche her. Produziert werden sie an verschiedenen Standorten weltweit, allerdings laufen in Grenzach-Wyhlen laufen die Stränge dann wieder