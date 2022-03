Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum am 30. April und 1. Mai im Schlosspark Bad Säckingen hat geöffnet am Samstag 11 bis 24 Uhr, am Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet an beiden Tagen für Besucher ab 15 Jahren 18 Euro, für Besucher von 7 bis 14 Jahren 9 Euro, für Kinder unter 7 Jahren ist der Eintritt frei. Vorverkauf und Spielpläne auf der MPS-Homepage ( www.spectaculum.de ).