Die Kandidatin

(58) wohnt in Lauchringen und vertritt den Wahlkreis Waldshut-Hochschwarzwald (288) seit mehr als zehn Jahren im Deutschen Bundestag. Die Diplom-Betriebswirtin ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie kam über die Anti-Atombewegung zur Politik, Nachhaltigkeit ist für sie das Leitmotiv ihrer politischen Arbeit. Am 18. Dezember 2013 wurde sie zur Parlamentarischen Staatssekretärin der damaligen Bundesministerin für Umwelt, Barbara Hendricks, ernannt. Seitdem gehöre sie der Leitung des Bundesumweltministeriums an.