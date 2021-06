von sk

Das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat mit einer Allgemeinverfügung die Radonvorsorgegebiete in Baden-Württemberg ausgewiesen. Unter den 29 südbadischen Gemeinden mit einer erhöhten natürlichen Radonbelastung befinden sich auch Gemeinden im Kreis Waldshut. Arbeitgeber in den Gebieten sind verpflichtet, an Arbeitsplätzen im Erd- und Kellergeschoss Radon zu messen und gegebenenfalls bei erhöhten Werten Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Bei neuen Gebäuden muss von vornherein ein besserer Schutz eingeplant werden.

Welche Gemeinden sind betroffen? Als Radonvorsorgegebiete ausgewiesen sind 29 Gemeinden im südlichen und mittleren Schwarzwald. Neben Rickenbach, Herrischried und Todtmoos sind dies im Landkreis Waldshut auch Dachsberg, Häusern, Ibach und Sankt Blasien sowie 13 Gemeinden im Landkreis Lörrach. Die anderen Gemeinden befinden sich in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenau, Rottweil und Schwarzwald-Baar.

Die Festlegung tritt am 15. Juni in Kraft. „Damit kommt das Ministerium einer gesetzlichen Pflicht aus dem Strahlenschutzgesetz nach“, sagte am Freitag Umweltministerin Thekla Walker. Danach seien die Länder verpflichtet, Gebiete zu ermitteln und zu bestimmen, in denen in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit einer Überschreitung des gesetzlichen Referenzwertes für das radioaktive Gas Radon zu rechnen ist.

In den Vorsorgegebieten sind nicht alle Radonwerte zu hoch

Die Ausweisung beruht auf einer Vorhersage des Bundesamtes für Strahlenschutz und einer zusätzlichen Betrachtung der geologischen Karte für Uran in Gesteinen, aus denen das Radon stammt.

Was ist Radon? Radon ist ein überall in der Natur vorhandenes radioaktives Edelgas. Es kann über Spalten, Risse und undichte Fugen aus dem Boden in Gebäude eindringen und sich bei schlechter Durchlüftung in der Luft anreichern. Wissenschaftliche Studien belegen, dass schon vergleichsweise geringe Radonmengen in Gebäuden über Jahrzehnte hinweg bei den Bewohnern zu Lungenkrebs führen kann. Radon zählt nach dem Rauchen zu den häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Wo kommt Radon vor? Nicht jede Region ist in gleichem Maße von der Thematik betroffen. Radon kommt vermehrt in Gebieten mit hohem natürlichen Uran- und Thoriumgehalt im Boden vor. Dies sind in Deutschland hauptsächlich die Mittelgebirge aus Granitgestein, der Schwarzwald, der Bayerische Wald, das Fichtelgebirge und das Erzgebirge. Für einen optimalen Schutz der Bevölkerung sind in einigen Gebieten besondere Maßnahmen zu treffen. Dazu sieht das Strahlenschutzgesetz die Ausweisung von sogenannten Radonvorsorgegebieten vor. Wo gibt es weitere Informationen? Informationsmaterial und auch die Karte zu den 29 Gemeinden gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums unter ( um.baden-wuerttemberg.de) und auf der Webseite der Landesanstalt für Umwelt ( www.radon-lubw.de ). Auf der Internetseite des Ministeriums können auch die anonymisierten eingegangenen Stellungnahmen, Kommentare und Fragen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung, die Prüfergebnisse mit den Antworten des Umweltministeriums sowie die Allgemeinverfügung mit der amtlichen Begründung eingesehen werden. Die Radonberatungsstelle der Landesanstalt ist per E-Mail (radon@lubw.bwl.de) oder telefonisch (0721/5600-2357) zu erreichen.

„Die Festlegung bedeutet keinesfalls, dass der Radonwert in jedem Gebäude der Gemeinden zu hoch ist, sondern nur, dass die geschätzte Wahrscheinlichkeit dafür ungefähr dreimal höher ist, als im bundesweiten Durchschnitt“, erläuterte Walker. „Wir alle müssen deshalb dort stärker hinschauen, um für die Bürgerinnen und Bürger das Risiko vor Radon zu minimieren.“

Das Umweltministerium hatte zwischen dem 16. Dezember 2020 und dem

16. Februar 2021 allen Bürgern und Organisationen die Gelegenheit gegeben, zu den Gebieten Stellung zu nehmen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben. Das Umweltministerium hat dennoch alle Interessierten angehört, um sein Vorgehen einer breiten Öffentlichkeit darzustellen und die Bedenken und Fragen der Betroffenen erfahren und beantworten zu können. „Uns ist das Thema Radon sehr wichtig“, betonte Ministerin Walker, „wir wollen die Menschen im Land über das Risiko aufklären und darüber, wie man sich am besten davor schützen kann.“

Online-Veranstaltungen im Juni

Um die Bevölkerung besser über die gesundheitlichen Folgen durch Radon aufzuklären, hat das Umweltministerium 2019 die Informationskampagne „Von Grund auf sicher – Radonsicher leben“ gestartet und bei der Landesanstalt für Umwelt die Radonberatungsstelle Baden-Württemberg eingerichtet. Sie bietet Ratsuchenden eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ und vermittelt grundlegende Informationen zu Radon.

Wer mehr über das Thema Radon und die Bedeutung der Festlegung für sich erfahren möchte, kann an Online-Veranstaltungen teilnehmen, die die Radonberatungsstelle der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am 9. und am 14. Juni jeweils um 18 Uhr und am 10. und am 15. Juni jeweils um 19 Uhr im Internet anbietet (www.radon-lubw.de). Die Veranstaltungen gehören zu einer Reihe von Angeboten, die das Umweltministerium den Bürgern im Rahmen der Informationskampagne „Von Grund auf sicher“ bietet.