Das Seltenbachtal vor dem Oberen Tor in Waldshut war seit der Stadt-Gründung im Mittelalter ein natürliches Bollwerk zum Schutz der Waldstadt. Lange Zeit überspannte eine hölzerne Brücke plus Zugbrücke die Schlucht, ehe wohl im 18. Jahrhundert eine gemauerte Bogenbrücke den Zugang zur Stadt bequemer machte.

300 Jahre später präsentiert sich die Seltenbach-Brücke architektonisch komfortabel, aber für Fußgänger in diesen Tagen leider auch als schwer überwindbares Winter-Bollwerk. Während die Fahrbahn schon früh geräumt ist, gibt es zu Fuß auf beiden Brückenseiten nur schwer ein Durchkommen. Die weiße Pracht muss ganz individuell niedergetrampelt werden – – – und hoppla, dabei bloß keinen Sturz hinlegen! (“Augen zu und durch!“ ist da übrigens kein gutes Motto...)

Erst gegen Mittag schaffen es Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, auch die Gehwege auf der Seltenbach-Brücke von den Schneemassen zu räumen. Bis dahin herrscht bei Fußgängern – gleich welchen Alters – höchste Anspannung, sowohl beim Weg in die Altstadt hinein als auch beim Marsch aus der Stadt hinaus. Für Frauen mit Kinderwagen gerät die Überquerung der verschneiten Brücke zum unerwarteten Kraftakt, gegen den „Mutter-Kind-Turnen“ das reine Zuckerschlecken ist. Und für Fußgänger der Jahrgänge 1950 und älter – ja, auch die sind auf der Brücke unterwegs! – kann man nur hoffen, dass sie begeisterte Anhänger von Senioren-Fitness sind und in den vergangenen Wochen intensives Gleichgewichts-Training absolviert haben.

Wir rufen uns die verbreitete Glückwunsch-Formel zum Jahreswechsel in Erinnerung, in der sinnigerweise vom „guten Rutsch“ die Rede ist. Dass dies zwei Wochen nach Neujahr ganz unangenehm wörtlich zu nehmen ist, hatte so wohl keiner der Wünschenden im Sinn...

Dabei wissen Sie, verehrte Leserinnen und Leser, natürlich ganz genau, dass der Wunsch nach gutem „Rutsch“ eine Abwandlung des hebräischen Wortes „Rosch“ ist und nichts, aber auch gar nichts mit Rutschen zu tun hat, sondern einfach „Anfang“ bedeutet.