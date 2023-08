Unser Wettermann Helmut Kohler berichtete von der Sichtung zweier Riesennachtfalter bei sich daheim in Schwörstadt. Einer habe sich in Sichtweite abgesetzt, so konnte der Falter von ihm fotografiert werden. Helmut Kohler schätzt die Länge auf neun bis zehn Zentimeter. Seine Recherchen hätten ergeben, dass es sich vermutlich um einen „Windenschwärmer“ handelt. Der Windenschwärmer kommt in den Tropen und Subtropen Asiens und Afrikas, in und um Australiens, den Inseln Ozeaniens und auch in Nordafrika, dem Mittelmeerraum und Zentralasiens vor.