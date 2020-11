von Anna Uhlmann

Die Mutter mit Vollzeitjob

Die Mutter mit Vollzeitjob Lisa Smarsly. | Bild: privat

Lisa Smarsly ist dreifache Mutter und Geschäftsführerin der Forstbetriebsgemeinschaft Todtnau – in Vollzeit. Als die Schulen und Kitas zu Beginn der Corona-Krise ihre Schließung verkündeten, hat das Smarsly erst einmal umgehauen, wie sie einräumt: „Am Anfang war das ein furchtbares Gefühl. Man kann nicht gleichzeitig telefonieren, Holz verkaufen und Mathe unterrichten.“ Mit der Zeit sei es jedoch einfacher geworden, sich selbst zu organisieren. „Je mehr man selbst die Situation annimmt, desto besser lernen auch die Kinder, damit umzugehen“, sagt die 35-Jährige. „Dass meine Kinder sich so schnell an die Situation anpassten und wir so intensiv Zeit füreinander hatten, war schön.“

Der Gastronom und Arbeitgeber

Der Gastronom und Arbeitgeber Oliver Dürrholder. | Bild: Dora Schöls

Für Oliver Dürrholder, Inhaber eines Bistros, war es ein Schock, den Barbetrieb einstellen zu müssen. „Wir hatten vom einen auf den anderen Tag für mehrere Wochen keinen Umsatz mehr. Wenn man dann Kurzarbeit anmelden muss, macht man sich schon Gedanken, ob die Beschäftigten mit 60 Prozent ihres Lohns zurecht kommen“, erzählt der Gastwirt, der zehn Mitarbeiter beschäftigt. Es sei durch überlegtes Wirtschaften und Soforthilfen möglich, solche Phasen kurzfristig zu überbrücken, ist für ihn klar. Die vielen Verordnungen und der Wiederanstieg der Infektionszahlen bereiten dem 53-Jährigen jedoch Sorgen. „Man macht sich viele Gedanken darüber, wie und ob es weitergehen kann“, sagt Dürrholder.

Die Schülerin

Die Schülerin Ronja Uhlmann. | Bild: privat

Ronja Uhlmann blickt mit gemischten Gefühlen auf die Hochphase der ersten Welle der Corona-Pandemie zurück. Bereits ab dem ersten Tag der Schulschließung war die Siebt­klässlerin mit Wochenplänen versorgt. „Wann wir die Arbeitsaufträge erledigten, konnten wir frei einteilen. Das war anfangs fast stressiger, als Schule zu haben, denn zu Hause wird man viel leichter abgelenkt“, findet sie. Durch viel Selbstdisziplin gingen der Schülerin die Aufgaben mit der Zeit aber immer leichter von der Hand. „Als man sich an den Tagesablauf gewöhnt hatte, war das Coolste am Homeschooling, dass man ausschlafen konnte“, erzählt Uhlmann. Da die Zwölfjährige ihre Freundinnen nicht besuchen durfte, sei ihr oft langweilig gewesen, sagt sie. Abhilfe habe da ein neues Hobby geschaffen: „Mit Papas Hilfe habe ich angefangen, zu fotografieren. Das geht auch allein, im Haushalt und mit Abstand.“

Der Arzt mit Spezialfach

Der Orthopäde Hermann Hellmich. | Bild: privat

Zwar zählt sich Orthopäde Hermann Hellmich aufgrund seiner fachlichen Ausrichtung und seiner jungen Patienten nicht zu den Ärzten, die in der ersten Reihe standen, als es um den Direktkontakt mit Corona-Erkrankten ging. Dennoch prägte die Corona-Krise seine Arbeit. „Man musste viel mehr als sonst erklären, beruhigen, teilweise auch Patienten mit leichten Erkrankungen oder Angehörige abweisen, um die Kontaktzahlen zu reduzieren“, sagt Hellmich. Er selbst habe sich zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt, bewerte die kursierenden Verschwörungstheorien und das Belächeln der Corona-Maßnahmen jedoch als fahrlässig. „Corona macht deutlich, dass wir unsere Entscheidungen immer auf der Höhe der jeweils aktuellen Erkenntnis treffen müssen“, so Hellmich. Er sei dankbar dafür, dass sich jeder im Team ohne Zögern in den Dienst der Gesundheit gestellt habe. „Vernunft, Hilfsbereitschaft und Empathie sind das, was in Krisenzeiten zählt.“

Die Angestellte in Kurzarbeit

Bild: privat

Die 55-jährige Beate Demmig ist eine von vielen Arbeitnehmern, die coronabedingt von Kurzarbeit betroffen waren. Als der Bürokauffrau mitgeteilt wurde, dass sie in Kurzarbeit gehen müsse, sei dies keine große Überraschung für sie gewesen: „Meine Kollegen und ich bekamen mit, dass die Geschäfte ab einem bestimmten Punkt nicht mehr öffnen durften. Da wurde mir klar, dass auch ich von Kurzarbeit betroffen bin“, erzählt Demmig. Trotz der Krise habe sich die in der Möbelbranche Beschäftigte alles in allem gut gefühlt: „Ich habe mir keinen zu großen Kopf gemacht, weil mein Mann ebenfalls arbeitet und wir glücklicherweise keine Existenzängste haben müssen. Außerdem waren wir mit der Situation ja nicht allein; da mussten viele durch.“

Der Vize im Musikverein

David Rösch, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins Karsau. | Bild: privat

Die Musikvereine in der Region hatten es während des Lockdowns nicht gerade einfach: Proben wurden abgesagt, Einnahmen aus Konzerten fielen weg, das Vereinsleben war beeinträchtigt. „Klar war es schade, dass wir, nachdem wir erst kurz vor der Pandemie einen neuen Dirigenten bekommen hatten, weder proben noch auftreten durften“, sagt David Rösch, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins Karsau. Dennoch habe der Verein die Pandemie gut überstanden: „Jeder Musiker hat sich selbst beim Spielen gefilmt, daraus haben wir dann zwei Musikvideos zusammengeschnitten. Das animierte zum Üben und machte allen Spaß“, erzählt der 21-Jährige. Dank der Deckung laufender Kosten durch Mitgliederbeiträge und des guten Vereinszusammenhalts sei er zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. „Wir bereiten uns gerade auf unser festliches Konzert vor – die Durchführung ist fest geplant.“

Die Rentnerin

Die Rentnerin Helga Knorr. | Bild: privat

Für Helga Knorr war die Corona-Krise anfangs keine große Belastung, obwohl sie genau in den Renteneintritt der 65-Jährigen fiel. „Ich konnte noch alltägliche Besorgungen erledigen, zum Beispiel selbst einkaufen gehen. Und ich lernte, die kleinen Dinge zu genießen, etwa den blauen Himmel oder die Ruhe.“ Mit der Zeit aber fiel der Rentnerin die Kontaktsperre zu Kindern und Enkeln schwerer. „Zwar war ich viel spazieren und las ein ums andere Buch – je länger der Lockdown jedoch andauerte, desto belastender wurde die Situation für mich. Die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr pflegen und die eigene Familie nicht mehr umarmen zu können – das hat mir schon sehr gefehlt“, sagt Helga Knorr. Dennoch seien die Maßnahmen notwendig und richtig, findet sie. „Mit vielen Verwandten und Freunden habe ich mehr telefoniert, geschrieben und geskypet als vor der Pandemie.“

Die Politikerin

Die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller. | Bild: Hartmann-Müller

Für die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller waren die vergangenen Monate die stressigsten, die sie je erlebt hat. „Es war eine fürchterlich anstrengende Zeit.“ Allein die Flut an E-Mails sei eine Herausforderung gewesen, denn keine davon habe man wegklicken und erst später beantworten können. Die ersten drei Wochen der Krise sei auch das politische Leben in Stuttgart heruntergefahren worden, statt Sitzungen im Landtag gab es Video- und Telefonkonferenzen. „Die vielfältigen Verordnungen mussten täglich angepasst und diskutiert werden.“ Zudem musste sichergestellt werden, dass die Gesundheitsversorgung der Menschen klappt. Nach der akuten Krise stand die Stabilisierung der Wirtschaft im Fokus. „Auch vor Ort wurde ich darauf immer wieder angesprochen.“ Der Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sei immens hoch gewesen. „Aber ich kann einiges an Belastungen ertragen. Außerdem stehe ich in der Verantwortung. Wenn nicht die Politik, wer dann?“, so die Abgeordnete, die in Herten lebt.