Vieles war gewohnt, einiges neu, als am Wochenende im Lörracher Grütt die 37. Auflage der Regio-Messe begann. Bei idealer Witterung, Sonnenschein und angenehmen, frühlingshaften Temperaturen war der Besucherzuspruch entsprechend gut.

Das gewohnte Messe-Angebot aus Informieren, Degustieren und Flanieren lockt die Menschen auch 2023 zahlreich zur Regio ins Lörracher Grütt. | Bild: Ralph Lacher

Die Messeleitung mit Natalia Golovina und Thomas Platzer strebt nach drei sehr schwierigen Jahren mit dem Ausfall von drei Messen wegen der Pandemie rund 50.000 Besucher an. Auf den anvisierten Publikumserfolg hoffen natürlich auch die rund 350 Aussteller der 37. Regio. Diese Teilnehmer präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen noch bis einschließlich Sonntag, 26. März.

Die Regio Messe Die 37. Regiomesse findet vom 18. bis 26. März, täglich 10 bis 18 Uhr auf dem Messegelände im Grütt, Lörrach statt. Dabei präsentieren sich 350 Unternehmen, Institutionen, Behörden und Kommunen. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Rentner, Studenten und Schüler, 3 Euro nach 17 Uhr und für Schüler im Klassenverbund, 18 Euro für Familien (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder).

Für Bewährtes steht bei der Regio 2023 der Themenkomplex Bauen, Renovieren, Sanieren, Garten und Draußen-Sein sowie Wohnen, Haushalt, aber auch Gesundheit sowie der Bauernmarkt, auf dem sich regionale Erzeuger präsentieren. Dort steht Genießen ebenso im Mittelpunkt wie in den Feinschmecker-Bereichen der Gourmessa.

Viel zum Probieren gibt es auf der 37. Regiomesse. | Bild: Ralph Lacher

Wie gewohnt fand am ersten Messe-Wochenende die 23. Oldierama statt, erstmals allerdings nicht auf dem zur Überbauung als nachhaltiges Gewerbeareal vorgesehenen Gelände der früheren Lauffenmühle neben dem Messegelände, sondern direkt hinter dem Messe-Eingangs-Trakt.

Die Oldierama gehört zum Regio-Messe-Geschehen immer am ersten Wochenende. | Bild: Ralph Lacher

Auch einige Gemeinden am Hochrhein und im Dreiländereck, wie etwa Kandern oder Murg, präsentieren sich. An beiden Ständen wird dabei über die vielfältigen Naherholungs- und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten im Kandertal, am Rhein und im Murgtal informiert.

Lörrach Die besten Bilder der Regio-Messe Das könnte Sie auch interessieren

Neu in diesem Jahr war die Sonderschau „Hochzeit und Festlichkeiten“ am ersten Wochenende. Am Montag folgt der Blutspendetag, am Dienstag und Mittwoch der Seniorentag mit umfänglicher Präsentation von Themen rund ums Leben im Alter, am Donnerstag die Frauenmesse und am Freitag der „Tag des Ringens“. Am zweiten Messewochenende ist die US-Car-Show fester Bestandteil ebenso wie der „Tag der Tracht“ am Samstag.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich auf der Regiomesse beraten zu lassen. | Bild: Ralph Lacher

Sehr gut angenommen wurde am Auftaktwochenende die Anregung der Messeleitung zur Nutzung des ÖPNV. Um den Anreiz dazu zu verstärken, gibt es auch dieses Jahr vergünstige Fahrscheine.

Lörrach Gute Nachrichten für Lörrach: Die Karstadt-Filiale im Dreiländereck soll bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Eine Bildergalerie von der Regiomesse in Lörrach gibt es hier: