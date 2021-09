von Susann Duygu-D'Souza

So findet beispielsweise am kommenden Wochenende nach einer Corona-Pause 2020 wieder der traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen statt. Gleich ein paar Kilometer jenseits des Rheins wurden am vergangenen Wochenende andere Geschütze aufgefahren. Da gab es nämlich allerhand Großes zu bestaunen wie Leopard-Kampfpanzer, darunter ein Prototyp mit einem Tarn-Anstrich aus Folie, ein Universal Carrier, der einst in der Schweizer Armee als Schützenpanzer eingesetzt worden ist, und ein deutsches Sturmgeschütz aus dem Zweiten Weltkrieges. Bei mehreren Vorführungen haben die Veranstalter die Panzer in Aktion gezeigt. Auch die Rundfahrten kamen bei den Besuchern gut an.

Dass das Interesse an Panzern groß ist, haben die rund 5000 Panzerfans gezeigt, die extra zum Panzerwochenende nach Full gekommen sind. Wer einmal selbst mit einem Panzer fahren will, kann dies auf deutscher Seite zum Beispiel in Thüringen. Zahlreiche Panzermodelle wie den Schützenpanzer BMP und den Bergepanzer T-55 kann man dort selber fahren. In Baden-Württemberg gibt es solche Angebote bisher nicht. Wer dennoch mal etwas Abwechslung zum Fahrrad, Motorrad oder Auto benötigt, der kann sich in Waldshut ja mal in ein Go-Kart schwingen. In der Kartbahn, die es jetzt schon seit über 20 Jahren gibt, finden sogar Indoor-Meisterschaften wie der Schwarzwald-Cup statt. Zugegeben, Go-Karts sind zwar mehrere Nummern kleiner als ein Panzer, aber Spaß bringen sie allemal.

