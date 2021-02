von sk

In Wehr wurde am Donnerstag gegen 19 Uhr Rauch von einer Dachterrasse in Wehr gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten mit mehreren Fahrzeugen aus. Wie sich herausstellte, stammte der Rauch von einer Feuerschale, die von Bewohnern auf der Dachterrasse befeuert worden war. Eine Gefahr bestand dadurch nicht. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken.