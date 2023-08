Rheinfelden vor 1 Stunde Räuber bedroht Verkäufer im Möbelhaus mit einer Pistolenattrappe und nimmt die Einnahmen mit Die Kriminalpolizei Lörrach fahndet nach dem Raubüberfall im Gewerbegebiet in Rheinfelden-Karsau nach dem Täter. So ist alles abgelaufen.

Ein Maskierter mit einer Pistole in der Hand (gestelltes Symbolbild). Mit einer Waffenattrappe zwingt ein Mann die Verkäufer in einem Möbelhaus in Rheinfelden zur Herausgabe der Einnahmen. | Bild: ©Dan Race - stock.adobe.com