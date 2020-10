Ein unbekanntes technisches Gerät sorgt im Ortsteil Öflingen regelmäßig für Störungen im Kabel- und Telefonnetz. Betreiber Vodafone versucht derzeit fieberhaft, das Gerät zu lokalisieren – bislang allerdings erfolglos.

Mehr als 50 Unterbrechungen in zwei Wochen

Mehrere Dutzend Öflinger Einwohner klagen seit einigen Wochen unter massiven Störungen im Kabelnetz – mit Folgen für Telefon und Internetverbindungen. Es ist kein Totalausfall, aber dennoch ziemlich lästig: In unregelmäßigen Abständen kommt es zu Verbindungsabbrüchen. Weil sich anschließend Anschlussgeräte, wie beispielsweise Router, neu starten müssen, dauert die Störung deutlich länger als die eigentliche Unterbrechung. „Solch ein Verbindungsabbruch dauert in der Regel jeweils etwa fünf bis zehn Minuten“, so der Leser. Über 50 solcher Abbrüche habe er in der der zweiten Septemberhälfte gezählt, jeden einzelnen sogar mit Uhrzeiten dokumentiert.

Schon mehrmals habe er sich an die Störungsstelle des Telekommunkationskonzerns Vodafone gewandt, der das Kabelnetz in dem Wehrer Ortsteil betreibt, so der Öflinger Bürger. Zunächst sei gar keine Störung festgestellt worden. Als die Unterbrüche aber nicht abnahmen, habe er sich immer wieder an Vodafone gewandt. Bislang allerdings ohne greifbares Ergebnis.

Rückwegstörer ist Ursache

Wie die Pressestelle des Kabelnetzbetreibers nun auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilt, konnte die Störungsursache zwar gefunden, aber noch nicht genau lokalisiert werden. Es handelt sich demnach um eine „Rückwegstörung“, die ein Nachbar – wahrscheinlich unbewusst – verursacht.

„Ein Rückwegstörer ist eine häufige Ursache für Internet-Einschränkungen in Deutschland. Verursacher sind meistens sehr alte, defekte oder illegal betriebene Geräte, die ein Kabelkunde sporadisch einschaltet“, so ein Vodafone-Sprecher. „Es besteht die Besonderheit, dass der Fehler nur dann auftritt, wenn das defekte oder unerlaubt betriebene Gerät eingeschaltet ist. Die Eingrenzung des Fehlers ist trotz unserer intensiven Messungen immer sehr zeitaufwändig, weil diese Störquelle nur schrittweise lokalisiert und nur sporadisch ermittelt werden kann – immer nur dann, wenn sie gerade auftritt, weil z.B. das defekte Gerät gerade in Betrieb ist.“ Sprich: Wenn das störende Gerät nur kurz in Betrieb ist, wie es das Protokoll des Öflinger Bürgers nahelegt, kann die Fehlerquelle auch nur in diesen kurzen Zeiträumen lokalisiert werden.

„Unsere Service-Techniker und unser Dienstleister vor Ort arbeiten in Wehr-Öflingen mit Hochdruck an der Eingrenzung des Rückwegestörers, um dann dessen weiteren Betrieb zu unterbinden. Wir bitten die betroffenen Kabelkunden bis dahin noch um Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten“, teilt Vodafone mit. Betroffen seien aktuell 113 Kunden.

In Wales lag es an einem Röhren-Fernseher

Große Aufmerksamkeit fand erst kürzlich ein ähnlicher Fall aus Wales: Ein ganzes Dorf hatte anderthalb Jahre lang immer dann Internetausfälle, wenn ein Dorfbewohner seinen alten Röhren-Fernseher einschaltete. Der Fall in Wehr-Öflingen ist nicht identisch (in Wales ging es um das DSL-Netz, hier um das Kabelnetz), aber doch ähnlich gelagert. „Allerdings wird es in Wehr-Öflingen viel schneller gehen bis der Verursacher ermittelt und eine Lösung gefunden ist“, verspricht der Vodafone-Pressesprecher.

Die Bundesnetzagentur arbeitet intensiv daran, illegale Geräte möglichst schon bei der Einfuhr nach Deutschland aus dem Verkehr zu ziehen. Allein im vergangenen Jahr seien durch die Behörden 4,5 Millionen unsichere Geräte aus dem Verkehr gezogen worden – darunter 500.000 Störsender, teilt Vodafone mit.

Appell an die Kabelkunden

Unser Appell an unsere Kunden: Bitte keine Geräte betreiben, die uralt, defekt oder für den deutschen Markt nicht zugelassen sind! Bitte auch nicht selbst an der Kabel-TV-Hausanlage „rumbasteln“ oder „Freiflugverkabelungen“ vornehmen! Die Nachbarn werden es danken.