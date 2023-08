Am Freitag erreichten uns Bilder vom einem kuriosen Phänomen am Wasserspiel in der Murger Mitte. Eine besorgte Bürgerin hatte dem SÜDKURIER Fotos von der rostrot gefärbten Kaskade an der Wasserfontäne geschickt. Bislang ist die Ursache unklar, es herrscht großes Rätselraten, auch die Gemeindeverwaltung konnte keine Aufklärung liefern. Denn eigentlich sind die Kaskaden im Original aus schwarzem Granit.

Ursprünglich haben die Granit-Kaskaden eine ganz dunkle Färbung. Das Bild entstand bei der Eröffnung 2022. | Bild: Chymo, Brigitte

Warum verfärbt sich die Wassertreppe so plötzlich?

Ist etwa eine Alge dafür verantwortlich? Oder ein Fehler an der Anlage, die möglicherweise rostet? Fragen, die man sich derzeit stellt, auf die es aber vom Rathaus am Freitagmittag keine Erklärung mehr gab, da niemand zu erreichen war.

Also fragen wir an anderer Stelle nach. Im neuen Café Centro an der Murger Mitte berichtet Katja Cammarata auf unsere Anfrage: Vor ungefähr einer Woche habe sich die Kaskade in der Murger Mitte rot verfärbt. Katja Cammarata ist die Betreiberin des neuen Cafés in der Murger Mitte.

Die Kaskade verläuft genau im Zentrum des neuen Platzes und hebt sich eigentlich durch einen schwarzen Granit von der restlichen Treppenanlage ab. Doch jetzt ist davon nichts mehr zu sehen, denn die Kaskade ist überzogen von einem orangenen Schleier.

Seit einer Woche färbt sich der Brunnen rot

Katja Cammarata berichtet, dass Mitarbeiter der Gemeinde die vergangene Woche schon vor Ort gewesen seien. Würde von den roten Treppen irgendeine Gefahr für die Gesundheit ausgehen, hätte die Gemeinde sicher schon etwas getan, glaubt die Café-Besitzerin. Denn auf dem Murger Platz und der Kaskade ist im Sommer immer einiges los. Besonders bei Kindern sei die mit Wasser überzogene Treppe und der davor liegende Platz mit den Fontänen beliebt.

2022 wurde die Murger Mitte offiziell eröffnet. Die Sanierung war dabei in fünf Abschnitte aufgegliedert und begann 2012, schon vor mehr als zehn Jahren. Der Bauabschnitt mit der besagten Wassertreppe wurde 2015 abgeschlossen. Die Bauabschnitte 1 und 2 mit Rathausvorplatz und Hauptstraße zwischen Friedhof und Weltlädeli folgten ab 2020 und sind seit Herbst 2021 beendet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund neun Millionen Euro.

Die SÜDKURIER-Redaktion bleibt an dem Rätsel dran und versucht es zu lüften. Vermutlich wird die Gemeindeverwaltung am Montag Auskunft geben können.