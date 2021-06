Hochrhein vor 1 Stunde

Radioaktives Radon im Landkreis Waldshut: Wo es lauert und wie man sich schützt

Das Stuttgarter Umweltministerium veröffentlichte jetzt eine Liste mit Gemeinden in Südbaden, in denen das krebserregende Edelgas verstärkt vorkommen kann. Auch sieben Gemeinden aus dem Landkreis Waldshut sind betroffen. Welche das sind, was das bedeutet und was man tun kann, lesen Sie hier.