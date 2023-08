Wutach: Warum er stürzt, ist unklar

Ein Fahrradfahrer (56) ist am Dienstag, 8. August, kurz vor 16 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg bei der Mülldeponie in Münchingen (Wutach) gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei musste er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Warum er stürzte, ist bislang nicht klar.

Grenzach-Wyhlen: Junge (6) angefahren

Ein Junge ist am Dienstag, 8. August, 16.40 Uhr, auf einem Zebrastreifen in der Eisenbahnstraße in Grenzach-Wyhlen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah die 50-jährige Fahrerin das Kind beim Abbiegen. Der Junge hatte Glück, er bekam wohl nur ein paar Schrammen ab.

Die Frau kam mit ihrem Wagen laut Angaben aus der Rheinfelder Straße. Sie erfasste den Sechsjährigen, der nach vorne stürzte. Das Auto kam noch auf dem Zebrastreifen zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den Jungen zur genauen Untersuchung in eine Kinderklinik.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) sucht Zeugen: Den Fahrer eines Kleintransporters, der nach dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung wartete, und den Fahrer des BMW mit Schweizer Kennzeichen, der vor dem Zebrastreifen stand. Am BMW soll sich ein türkisfarbenes Firmenlogo befinden.

Todtmoos: Auto und Krad krachen ineinander

Eine Frau (51) hat am Dienstag, 8. August, gegen 16 Uhr, bei Todtmoos einem Kradfahrer (69) die Vorfahrt genommen. Es krachte. Der Polizei zufolge wurde der verletzte Kradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt.

Sie kam mit ihrem Wagen von Todtmoos und fuhr auf der L148/Wehrer Landstraße. Bei einem Einkaufsmarkt wollte sie Richtung Herrischried abbiegen und übersah den Mopedfahrer. Der stürzte nach dem Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei beziffert den Schaden am Auto mit rund 8000, den am Moped mit rund 2000 Euro.

Bad Säckingen: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 8. August, gegen 8.45 Uhr, in der Hofäckerstraße einen geparkten Renault Clio angefahren und sich aus dem Staub gemacht. Er hinterließ einen Schaden von rund 7000 Euro. Die Polizei sucht nach dem Unfallfahrer.

Der Unbekannte kam von der Neßlerstraße und bog in die Hofäckerstraße. Er krachte in den Renault, der rechts am Straßenrand stand. Er scherte sich nicht drum und fuhr weiter.

Die Spuren deuten auf ein älteres Fahrzeug mit einer hohen Stoßstange hin, schreibt die Polizei. Wer etwas zum unbekannten Fahrzeug sagen kann, solle sich auf dem Revier Bad Säckingen (07761 934-0) melden.

Rheinfelden: Betrunkener Rollerfahrer baut Unfall

Ein Betrunkener (48) krachte am Dienstag, 8. August, 13.15 Uhr, mit seinem Motorroller an Kreuzung Müßmattstraße in Rheinfelden in ein Auto, das von einer 52-Jährigen gesteuert wurde. Der Mann hatte 1,8 Promille Alkohol intus, wie die Polizei mitteilt.

Offensichtlich übersah er das Auto, und es krachte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, wo ihm gleich noch Blut abgenommen wurde. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Der Motorroller ist stark beschädigt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an.

Rheinfelden: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 8. August, zwischen 2 und 6 Uhr, versucht in eine Mehrfamilienhaus in der Eggbergstraße in Rheinfelden einzubrechen. Er versuchte der Polizei zufolge, die Haustür aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Wie hoch der Schaden ist, den er angerichtet hat, ist noch nicht bekannt.

Grenzach-Wyhlen: Einbrüche in zwei Firmen

Gleich zwei Einbrüche aus Grenzach-Wyhlen meldet die Polizei: In der Nacht auf Mittwoch, 9. August, brachen Unbekannte mehrere Büro- und Lagercontainer einer Firma im Kieswerk in Wyhlen auf – oder versuchten es. In einem Bürocontainer knackten sie einen Tresor und sackten das Geld ein. Der Schaden an den Türen soll bei mehreren tausend Euro liegen.

Unbekannte stiegen am Mittwoch, 9. August, zwischen 1 und 2.20 Uhr, ebenfalls in Wyhlen wahrscheinlich über ein gekipptes Fenster in ein Büro- und Werkstattgebäude einer Firma in der Salzwerkstatt ein. Sie nahmen zwei Boxen mit Münzgeld mit.