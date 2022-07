von Susann Duygu-D'Souza

„Einmal Döner, bitte“, bestellt eine junge Frau in einem Imbiss in der Region. „Macht dann 6,80 Euro“, antwortet der Verkäufer. „Ui, das ist aber teuer geworden“, staunt die Frau. So wie ihr ist es zuletzt vielen Döner-Liebhabern gegangen. Das beliebte Brot mit Salat, Soße und Fleisch kostete die vergangenen Jahre rund fünf Euro in der Region, heute sind es schon bis zu sieben Euro.

Doch woran liegt das? Wir haben mit Imbissbetreibern gesprochen, die Einblick geben, was ein Döner eigentlich kosten muss, damit sich der Dönerverkauf Betreiber aufgrund der Inflationsrate, sowie gestiegener Waren- und Energiekosten überhaupt rechnet.

Was kostet der Döner im Einkauf?

Sinan Sarikaya betreibt in Klettgau-Erzingen den Imbiss Ali Baba. Auch dort kostet der Döner mittlerweile 6,80 Euro. „Es sind ja nicht nur die Strompreise, sondern auch die Preise für Salat, Mehl, Öl und das Fleisch, die deutlich gestiegen sind“, erklärt er.

Beyazit (links) und sein Bruder Sinan Sarikaya beißen auch gerne selber noch in einen Döner. Der Warenpreis für Brot, Salat, Soße und Fleisch beläuft sich auf rund zwei Euro. Mit Strom und Gas kommen pro Döner noch einmal rund 40 Cent hinzu. Eingerechnet sind hierbei noch nicht die Pacht und die Personalkosten. Unter sieben Euro würde sich betriebswirtschaftlich also der Verkauf kaum mehr lohnen, sind sich die beiden Brüder einig. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Brot selber backen senkt die Kosten

Sarikayas Nichte Necibe Topbasoglu bereitet am Morgen frisches Brot für Döner zu.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Dadurch können die Kosten für das Brot von rund 25 bis 40 Cent auf 15 Cent gesenkt werden.

Aufbacken wird teurer

Auch die Energiepreissteigerung trifft die Branche hart: Necibe Topbasoglu schiebt den Teig in den Ofen, um ihn aufzubacken. Die Energiekosten hätten sich laut Imbiss-Betreiber Beyazit Sarikaya fast verdreifacht.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Fleischpreise steigen um mehr als 60 Prozent

Innerhalb von zwei Jahren hat sich der Kilopreis für Fleisch von 4 auf 6,50 Euro erhöht, wie es aus den Rechnungen vom Imbiss Ali Baba in Erzingen hervorgeht.

Bild: Susann Duyu-D'Souza

Rund 120 bis 150 Gramm Fleisch kommen in einen Döner. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,60 Euro allein im Einkauf.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Aus einem Kilogramm Dönerfleisch können vier bis maximal fünf Döner gefüllt werden, weil es durch das Braten des schockgefrosteten Fleischs einen Verlust an Wasser und Fett gibt, erklärt Beyazit Sarikaya.

Gurken bis zu 300 Prozent teurer

Die Kosten für Salat mit Tomaten, Gurken und Zwiebeln sowie Soße belaufen sich pro Döner auf rund 40 Cent. Allein die Preise für Gurken sind von 29 Cent auf rund 70 bis sogar 90 Cent gestiegen, erklärt Necibe Topbasoglu.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Döner erst ab 6,50 Euro rentabel

Imbissbetreiber in der Region sind sich einig, dass der Verkaufspreis zwischen 6,50 und sieben Euro liegen muss, um Gewinn zu erwirtschaften. „Wir dürfen unsere Produkte nicht unter Wert verkaufen“, sagt Beyazit Sarikaya.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Der fertige Döner kostet allein an Waren rund zwei Euro. Hinzu kommen Gas, Strom, Pacht und Löhne.

In den 1990ern: Döner für fünf Mark

Beyazit Sarikaya aus Lauchringen ist seit den 90er-Jahren in der Döner-Branche tätig. „Meine Eltern haben in Tiengen einen der ersten Imbisse in der Stadt betrieben, damals hat der Döner noch fünf D-Mark gekostet“, erinnert sich der 44-Jährige.

Er selbst hat unter anderem das Geschäft Essbahn am Tiengener Bahnhof betrieben und wird im Spätsommer den Imbiss Freistunde in der Waldshuter Friedrichstraße eröffnen. „Wie hoch der Preis für einen Döner sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber einen normalen Döner für fünf Euro wird es nicht mehr geben“, sagt er.

Kunden sind teilweise verärgert

Dass manche Kunden verärgert über die hohen Dönerpreise sind, kann Beyazit Sarikaya voll und ganz verstehen. „Die Dönerbranche hat in den vergangenen Jahren verschlafen, die Preis kontinuierlich anzuheben. Allein um die Inflationsrate auszugleichen, hätten wir eine Erhöhung von zehn oder 20 Cent pro Jahr umsetzen müssen. Aber auch wegen des Konkurrenzdruckes hat das kaum jemand gemacht“, sagt der 44-Jährige.

Mancherorts kostet der Döner noch um die fünf Euro – wie ist das möglich?

Mancherorts, wie in Laufenburg, ist der Döner noch günstiger. 5,50 Euro sind es beispielsweise noch im Gourmet Grill. Der Betreiber erklärt dazu, dass sich unter 6,50 bis sieben Euro der Verkauf eigentlich nicht lohne, aber Döner bei ihm nicht das Produkt sei, das am meisten verkauft werde.

Bei Faysal Ibrahim, Betreiber des Sultans Kebap in Waldshut, kostet der Döner jetzt sechs Euro. „Es ist fast ein Verlustgeschäft“, sagt er und ergänzt: „Alles ist viel teurer geworden, aber auch der Konkurrenzdruck ist hoch.“