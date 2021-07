Herr Kramer, Sie wollten eigentlich im Juli das 40-jährige Bestehen Ihrer Physiotherapie-Praxis feiern. Doch Ende vergangenen Jahres erhielten Sie die Diagnose Krebs. Sie mussten sich sofort einer Chemo-Therapie unterziehen, weswegen Sie Ihre Praxis dann an Ihren Nachfolger übergeben haben. Gestaltete sich die plötzliche Übergabe schwierig?

Es war ja nicht ganz plötzlich. Seit meinem 65. Geburtstag, also seit rund drei Jahren, habe ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, den Betrieb in jüngere Hände zu geben. Glücklicherweise arbeitet seit 14 Jahren Physiotherapeut André Slawik bei mir, und damals habe ich ihn gefragt: „Wie sieht es aus? Würdest Du den Laden übernehmen wollen oder soll ich ‘nen neuen Chef suchen?“ Und seine Entscheidung für den Laden stand sofort fest. Auch wenn ich damals noch nicht ganz loslassen wollte, hat André alles für eine Übergabe vorbereitet wie mit Bank und Steuerberater. Und als ich dann schwer krank wurde und mich sofort einer Chemo-Therapie unterziehen musste, kam uns das jetzt zugute. André ist so alt wie unsere große Tochter und ist auch irgendwie der Sohn, den wir nie hatten. Er hat das alles mit Bravour gemeistert. Mittlerweile ist er der „Schwarm aller Schwiegermütter“, alle Patienten lieben ihn und das zeichnet ihn auch als guten Therapeuten mit großem Einfühlungsvermögen aus.

Sie haben 1981 Ihre Massagepraxis zunächst in der Waldshuter Gartenstraße 11 eröffnet, zehn Jahre danach sind Sie in die Rheinstraße umgezogen und seit 20 Jahren sind Sie nun in den heutigen Räumlichkeiten oberhalb der Post im Waldshuter Wallgraben. Sie haben sicherlich einiges erlebt in den 40 Jahren. Gab es auch mal Schwierigkeiten?

Die größte Herausforderung war für uns damals im Jahr 1993, als der damalige Gesundheitsminister Seehofer die Budgetierung sowohl für die Ärzte als auch im Heilbereich eingeführt – also Töpfe gedeckelt – hat. Da hatten wir damals ein dreiviertel Jahr lang Umsätze, die nicht einmal die Praxismiete gedeckt hatten. Die Angst der Ärzte vor möglichen Regressen führte dazu, dass die ärztlichen Verordnungen für Heilmittel auf null gingen, also Massagen und Krankengymnastik. Auf jeden Fall hatten wir dann keine Patienten mehr. Bundesweit war das dann so schlimm, dass innerhalb weniger Monate etwa 400 Praxen schließen mussten.

Und wie konnten Sie sich dann über Wasser halten?

Ich hatte das Glück, dass ich drei Jahre vorher, als einer der ersten niedergelassenen Therapeuten, eine Ausbildung zur manuellen Lymphdrainage absolviert hatte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie schockiert ich damals war, weil so viele Frauen hier an Brustkrebs litten. Und die Medizin war eben in den 70er- und 80er-Jahren noch nicht so weit, wie heute. Damals wurde nicht nur die Brust komplett entfernt, sondern auch die Lymphknoten. Dadurch konnten die Lymphe nicht mehr abfließen und die Frauen mussten zur Lymphdrainage. Diese Therapie gab es aber fast nur in der Lymphklinik oder im Krankenhaus. Als niedergelassener Therapeut war ich einer der wenigen, der das damals ambulant angeboten hat und so konnte ich damals überleben. Da sieht man auch, wie wichtig Fortbildungen sind. Trotzdem war es finanziell sehr eng, meine Frau, die sonst die Rezeption geleitet hat, musste sich arbeitslos melden und sich einen Job in der Altenpflege suchen. Glücklicherweise hat sie immer sehr gut gewirtschaftet und jeden Cent zur Seite gepackt. Aber diese Reserven, die wir 13 Jahre aufgebaut haben, waren dann in der Krise 1993 schnell aufgebraucht.

Wie viele Patienten haben Sie in den 40 Jahren behandelt?

In unserer Kartei haben wir 2019 die 10.000er-Marke erreicht, wobei wir die Nummerierung erst in der Rheinstraße begonnen hatten. Vorher haben wir ohne PC gearbeitet, nur mit Karteikarten.

Die meisten Patienten stammen aus Waldshut-Tiengen?

Vermutlich, wobei unser Einzugsgebiet größer ist. Aber das variiert. Da kommt zum Beispiel jemand aus Berau und die nächsten Wochen kommen gleich fünf aus dieser Gemeinde.

Zur Person Alfred Kramer (68) ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist in Riedern am Wald aufgewachsen und lebt heute mit seiner Frau in Waldshut. Er ist gelernter Masseur und Heilpraktiker und war zudem mit Chiropraktik, Psychotherapie und Hypnose tätig. Seit 1981 ist er selbstständig. Von 1978/79 absolvierte er eine Dirigentenausbildung und übernahm anschließend die Leitung des Jugendorchesters der Stadtmusik. Er war über 30 Jahre Mitglied (heute Ehrenmitglied) der Stadtmusik Waldshut, war als Dirigent beim Musikverein Brunnadern-Remetschwiel, Musikverein Oberwihl und der Jugendmusik Klingnau im Einsatz. Zudem spielte er einige Jahre im Alphorn Trio mit Adolf Bornhauser und Bernhard Basler. Er war Mitglied beim TC Waldshut, da aktiv in der Ü-40 Mannschaft. Zu seinen Hobbys zählt er Angeln, angefangen vom Forellenangeln in der Schlücht bis hin zum Hochseeangeln auf der Ostsee. Er hat den Sportbootführerschein Binnen und Küste und mit Anfang 60 noch seinen Tauchschein für den Open Water Diver gemacht. Langeweile kennt er nur als Wort zum Aufschreiben.

Ist Ihnen in den 40 Jahren auch mal etwas Skurriles oder Lustiges passiert?

Ja, natürlich. Wenn man mich danach fragt, erzähle ich gerne die Geschichte einer Frau, die zu mir in die Praxis kam. Dieser besagten Frau habe ich nach einer Sitzung Duschschaum geschenkt. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich mich freuen würde, wenn sie den vor dem nächsten Termin auch mal ausprobieren würde. Drei Tage später kam sie dann erneut, als ich gerade eine Patientin in Behandlung hatte. Sie rief dann durch den ganzen Laden im schönsten Dialekt: „Herr Kramer, wenn man das einreibt und einwirken lässt, tut das ja so gut auf der Haut. Aber sagen Sie, kann man das auch so einwirken lassen oder muss man danach jedes Mal duschen?“ Unsere Nachbarn haben sogar einen Sketch daraus gemacht. Ein niedliches Ereignis war einmal, als wir einen Tag der offenen Tür hatten und ein Fünfjähriger zu mir kam, einen Euro auf den Tisch legt und mir sagte, dass er jetzt auch eine Massage haben möchte. Und er ist sogar schön ruhig liegen geblieben und hat die Massage sehr genossen.

Wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Beruf gekommen?

Ich habe ja das Abi am Hochrhein-Gymnasium gleich zwei Mal versemmelt. Ich glaube, bis heute, bin ich der Einzige. Ich hatte damals einfach andere Schwerpunkte wie Stadtmusik und Karate und Geld verdienen (lacht). Dann habe ich mich für vier Jahre bei der Bundeswehr verpflichten lassen und hätte auch Berufssoldat werden können, hätte ich das Abi nachgeholt, aber das war nicht mein Ding. Dann habe ich die Offiziersausbildung absolviert, 1,5 Jahre als Leutnant Dienst getan und in dieser Zeit auch meine Frau kennen gelernt – drei Tage, bevor ich zurückversetzt werden sollte. Als ich dann im Dezember abgereist bin, stand unser Hochzeitstermin schon fest. Das war 1976. Heute sind wir 45 Jahre verheiratet. Meine Frau war damals sehr schlank mit labilem Blutdruck und hatte nachts oft Wadenkrämpfe. Ich habe ihr da schon immer die Beine massiert und kurz vor Ende meiner Dienstzeit meinte mein Kommandeur, dass ich dann zum Bundeswehr-Berufsförderungsdienst gehen soll. Der Berater hatte mir dann alles mögliche vorgeschlagen und nach etwas Hin und Her den Beruf als Masseur vorgeschlagen. Doch damals gab es an der Schule in Bad Säckingen auf 60 Plätze 400 Bewerber. Aber über die Stadtmusik habe ich dann recht schnell einen Platz bekommen. Meine Frau und ich sind dann nach Häusern gezogen und von dort bin ich in die Schule nach Säckingen. Anschließend habe ich dann in Höchenschwand in einer Klinik gearbeitet. Zufällig habe ich dann einen ehemaligen Schulkameraden, der Immobilienmakler ist, getroffen, dem ich meine Pläne zu einer Selbstständigkeit erzählte. Zwei Wochen später rief er mich dann an und hat mir die Räumlichkeiten in der Gartenstraße angeboten. Das war dann meine erste Praxis im ehemaligen Wichernhaus. Wir haben dann für zwei Monate jede freie Minute in den Ausbau der Praxis gesteckt, bis wir sie am 1. Juli 1981 eröffnen konnten.

Wer war denn Ihr erster Patient?

Horst Schneider, ein Stadtmusik-Kollege, der schon Wochen vorher versprochen hatte, dass er mein erster Patient sein würde und der auch bei unserem dreißigjährigen Bestehen gerade mal wieder in Behandlung war.

Was ist das Wichtigste in Ihrem Beruf?

Ich glaube, die beste Technik bringt nichts, wenn man kein Talent und Gespür in diesem Beruf hat. Trotzdem sind auch Weiterbildungen wichtig und man darf sich auch vor Überstunden nicht scheuen. Die schönste Entlohnung ist dann, wenn Patienten mit einem Lächeln aus der Praxis gehen, weil es Ihnen besser geht.

Wer massiert Sie denn eigentlich?

Ich habe mir meine Auszeit im Urlaub in der Türkei genommen. Dort haben wir immer Wellness gemacht und uns richtig verwöhnen lassen. Da haben wir meistens mehr Geld ausgegeben, als für den gesamten Urlaub (lacht). Aber trotzdem kann man nicht ganz abschalten. Im Urlaub kam immer irgendjemand, der Schmerzen hatte. Einmal hat mich meine Frau auf dem Rückflug gelobt, weil ich keinen Ellenbogen und kein Knie getaped hatte. Aber ich kann einfach nicht zusehen, wenn jemand leidet.