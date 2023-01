Ein 56-Jähriger soll bei einer Montagsdemo in Schopfheim Polizisten beleidigt und verletzt haben. Er selbst gibt an, aus Versehen dort gewesen zu sein. Das Gericht verurteilt ihn wegen vorsätzlicher Körperverletzung

Teuer zu stehen gekommen ist einen 56-Jährigen aus Schopfheim die Teilnahme an einer verbotenen so genannten Montagsdemonstration am 7. Februar 2022 in Schopfheim mit seiner Ehefrau, bei der er eine Polizeibeamtin verletzt und Polizeibeamte