von sk

Zu einem Unfall eines E-Bike-Fahrers kam es am Montagmittag, 8. März, in Neuhausen am Rheinfall. Dabei wurde laut Bericht der Polizei der E-Bikefahrer schwer verletzt. Die Schaffhauser Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall.

Um 12.30 Uhr fuhr ein 91-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Rosenbergstraße in Neuhausen am Rheinfall. Aus noch unbekannten Gründen stürzte der E-Bikefahrer, zog sich beim Aufprall Verletzungen (insbesondere am Kopf) zu und blieb regungslos am Fahrbahnrand liegen. Passanten leisteten Erstehilfe, bevor der Mann von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht werden musste.

Die Schaffhauser Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer +41/526 24 24 24 zu melden.